الإيرلندي نولان بطلاً لـ "تحدي أبوظبي" للجولف

أبوظبي في 3 أكتوير/وام/ حصد الإيرلندي ليام نولان، لقب النسخة الرابعة من بطولة تحدي أبوظبي الدولية للجولف، التي اختتمت اليوم في نادي العين للفروسية والرماية والجولف بمنطقة العين ضمن منافسات جولة هوتيل بلانر العالمية، بالشراكة مع اتحاد الإمارات للجولف، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، ورعاية دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي.

جاء فوز (نولان) بعدما أنهى المنافسات بإجمالي 21 ضربة تحت المعدل، بمجموع 259 ضربة، بواقع 66 و65 و63 و65 ضربة في الجولات الأربع للبطولة، وتقدمه بفارق أربع ضربات على صاحب المركز الثاني الفنلندي تابيو بولكانين الذي حقق 17 ضربة تحت المعدل.

شارك في مراسم التتويج عايض حامد الأحبابي مدير مكتب الشؤون القانونية في مجلس أبوظبي الرياضي، وسعيد الظاهري، مدير إدارة التطوير الإقليمي في منطقة العين والظفرة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وفريدي شمايسر، المدير العام للبطولات والعمليات في الشرق الأوسط في جولة دي بي ورلد للجولف، وممثلو جولة هوتيل بلانر والجهات الراعية.

ونجح نولان، في الفوز بأول ألقابه في جولة هوتيل بلانر، ليتقدم إلى المركز الـ 12 في تصنيف موسم "السباق إلى مايوركا"، وليقترب أكثر من التأهل للمشاركة في جولة دي بي ورلد في الموسم المقبل.

وعبر اللاعب ذو الـ 26 عاماً، عن سعادته الكبيرة بحصد أول الانتصارات في مسيرته التي جاءت في دولة الإمارات وتحديداً في العين.

وقال إنه من الرائع دائماً اللعب هنا في الإمارات، والملعب كان في أفضل تجهيزاته كما هو الحال عندما شاركت في العام الماضي، وأتطلع إلى أن يمنحني هذا الفوز مواصلة فرصة التقدم نحو جولة دي بي ورلد في الموسم المقبل".

من جانبه أكد فريدي شمايسر، المدير العام للبطولات والعمليات في الشرق الأوسط في جولة دي بي ورلد للجولف، أن عودة البطولات الرياضية الدولية إلى دولة الإمارات، مؤشر على قدرتها على احتضان هذا العدد من اللاعبين من مختلف الجنسيات، وإقامة أهم البطولات الدولية، حيث يسود الترقب حالياً نظرا لاحتضانها أهم حدث في رياضة الجولف العالمية، وهو نهائيات جولة دي بي ورلد، التي تقام في أبوظبي ودبي خلال نوفمبر المقبل.