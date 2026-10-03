فرسان الإمارات إلى الجولة الثانية من نهائي فردي قفز الحواجز في ختام «آيتشي–ناغويا 2026»

ناغويا في 3 أكتوبر/وام/ تتجه الأنظار غداً ( الأحد) إلى رباعي منتخب الإمارات لقفز الحواجز، مع تأهلهم إلى الجولة الثانية من نهائي الفردي في اليوم الختامي لدورة الألعاب الآسيوية العشرين «آيتشي–ناغويا 2026»، بعد نتائج مميزة حققوها اليوم في منافسات الجولة الأولى.

ففي المنافسات التي أقيمت على حواجز بارتفاع 1.45 - 1.50 متر، حلّ حميد المهيري على الجواد «MENTOS» في المركز الثالث بعد جولة نظيفة دون أخطاء بزمن 76.21 ثانية، فيما جاء عبدالله المهيري على الجواد «HUDSON DE VAINS» خامساً دون أخطاء بزمن 78.68 ثانية.

وفي منافسات الحواجز بارتفاع 1.55 متر، احتلت الشيخة لطيفة بنت أحمد آل مكتوم، على الجواد «CORNET XL»، المركز الرابع بعد جولة نظيفة بزمن 74.06 ثانية، فيما جاء عمر عبدالعزيز المرزوقي على الجواد «ENJOY DE LA MURE» في المركز السابع بزمن 70.96 ثانية وبرصيد أربع نقاط جزاء، ليضمن الرباعي التأهل إلى الجولة الثانية من النهائي غداً.

وفي منافسات الشراع، أنهى عبدالله الزبيدي سباقات فئة «إلكا 7» في المركز السابع بالترتيب العام برصيد 68 نقطة بعد 12 سباقاً، محرزاً المركز الأول في السباق الأخير، فيما جاءت مروة الحمادي سادسة في فئة «إلكا 6» برصيد 49 نقطة، وأنهت السباق الثاني عشر في المركز الثاني.

وأكد زهير اللباط، المدير الفني لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، أن لاعبي المنتخب قدموا مستويات قوية وكانوا قريبين من منصات التتويج، مشيراً إلى أن مروة الحمادي وعبدالله الزبيدي تصدرا الترتيب خلال مراحل مختلفة من المنافسات، قبل أن تؤثر ظروف الرياح القوية في النتائج النهائية.

وأضاف أن ضحى البشر قدمت أداءً مميزاً وأنهت مشاركتها في المركز العاشر بعد تصدرها المنافسات في بعض المراحل، وأشاد بالمستوى الذي أظهره سلطان العويس، مؤكداً ثقته في قدرة لاعبي المنتخب على تحقيق نتائج أفضل خلال الاستحقاقات المقبلة.

من جانبها، أكدت آمنة اللوغاني، لاعبة منتخب الإمارات للتايكواندو، أن مشاركتها في الدورة شكلت محطة مهمة في مسيرتها الرياضية، وأسهمت في اكتسابها خبرة كبيرة من خلال الاحتكاك بأبرز اللاعبات على المستوى القاري.

وأوضحت أن منافسات وزن تحت 67 كجم شهدت مستوى فنياً مرتفعاً، لافتة إلى أنها شاركت في هذا الوزن لعدم إدراج وزنها الأساسي (تحت 62 كجم) ضمن الأوزان الأولمبية، وأعربت عن رضاها بالمستوى الذي قدمته، مؤكدة عزمها الاستفادة من هذه التجربة في الاستحقاقات المقبلة.

وفي منافسات الرجبي السباعي، أنهى منتخب الإمارات مشاركته في المركز الثامن بعد خسارته أمام ماليزيا بنتيجة 5-33، ثم أمام سريلانكا بنتيجة 5-40 في مباراتي تحديد المراكز.

وفي الجولف، أنهى سام كالوم مولان منافسات فردي الرجال في المركز الـ37 مكررا بمجموع 297 ضربة (+17) عبر أربع جولات.

وقبل اليوم الختامي للدورة، حافظت الإمارات على رصيدها البالغ 12 ميدالية، بواقع 7 ذهبيات و4 فضيات وبرونزية واحدة، لتحتل المركز الثالث عشر في الترتيب العام والثاني عربياً، مسجلة أعلى حصيلة ذهبية في تاريخ مشاركاتها بدورات الألعاب الآسيوية.

وتختتم بعثة الإمارات مشاركتها غداً من خلال الجولة الثانية لنهائي فردي قفز الحواجز، بمشاركة حميد المهيري وعبدالله المهيري في منافسات ارتفاع 1.50 متر، والشيخة لطيفة بنت أحمد آل مكتوم وعمر عبدالعزيز المرزوقي في منافسات ارتفاع 1.55 متر.