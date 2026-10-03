الإمارات تشارك بمنافسات بطولة العالم للشباب للريشة الطائرة بالقاهرة

أبوظبي في 3 أكتوبر/وام/ يشارك منتخب الإمارات للريشة الطائرة في منافسات بطولة العالم للشباب خلال الفترة من 5 إلى 17 أكتوبر الجاري على استاد القاهرة الدولي.

وقد غادرت البعثة للمشاركة في المنافسات بدعم من لجنة المواهب، وتضم 6 لاعبين ولاعبات وهم، ريان ملحان، وآدم جيسلين، وأديتيا كيران، وساكشي براكاش، وميشا عمر، وفايدهي كاليداسان، بإشراف مايكل نوربيك، مدير الأداء العالي باتحاد الإمارات للريشة الطائرة.

تكتسب المشاركة أهمية فنية كبيرة في ظل المستويات المتقدمة لعدد من لاعبي المنتخب إذ يحتل ريان ملحان المركز الثاني عالمياً في تصنيف فردي الشباب لشهر أكتوبر برصيد 14,075 نقطة، فيما يأتي آدم جيسلين في المركز الـ24 برصيد 8,435 نقطة، بما يعكس تطور المستوى التنافسي للاعبي الإمارات قبل خوض منافسات الفردي في البطولة.

وقال سالم المزروعي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة إن المشاركة في بطولة العالم محطة مهمة للاعبينا الشباب، ونتطلع إلى تقديم مستويات قوية تعكس التطور الذي حققوه دولياً، والاستفادة من هذا الاستحقاق في مواصلة بناء جيل قادر على المنافسة في البطولات الكبرى.