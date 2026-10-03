انطلاق السباق الختامي لمهرجان العين للهجن بمنافسات تراثية قوية

العين في 3 أكتوبر/ وام/ انطلقت مساء اليوم منافسات السباق الختامي لمهرجان "العين 2026 "لسباقات الهجن، بميدان الروضة في منطقة العين.

وافتتحت منافسات السباق التراثي ، بإقامة 10 أشواط لمسافة 2 كلم، وسط منافسات قوية بين المشاركين.

وأسفرت منافسات الشوط الأول عن فوز محمد عمير محمد الراشدي مع "النايد"، بالمركز الأول محققا 2:54:90 دقيقة، "أفضل توقيت"، بينما تصدر عمير عبدالله محمد علي الراشدي بصحبة "ميراج"، الشوط الثاني بزمن قدره 3:00:97 دقيقة.

ونجحت ريم بنت إدريس البلوشي على ظهر "المحترم، بحسم الصدارة في الشوط الثالث بعد أن قطعت مسافة الشوط في 2:59:50 دقيقة، وحقق سالم سعيد محمد الراشدي مع "مكرم"، لقب الشوط الرابع مسجلاً 3:04:07 دقيقة.

وتمكن أحمد عوض نواب البلوشي مع “بارود”، من الفوز بالشوط الخامس، بزمن قدره 3:03:22 دقيقة، وتألق عبدالله علي عبدالله المسافري في الشوط السادس محققا المركز الأول مع "مقلع، ب 2:55:45 دقيقة.

وشهد الشوط السابع، فوز محمد راشد علي لوتاه بالمركز الأول مع "هملول"، بزمن قدره 2:59:98 دقيقة، وحصد سعيد أحمد بالرفيعه الفلاسي، لقب الشوط الثامن مع "سكر"، بزمن قدره 3:01:70 دقيقة.

وذهب لقب الشوط التاسع، إلى مايد جمال راشد المسافري مع "الواضح"، بزمن قدره 3:01:95 دقيقة، بينما اختتم علي عبيد علي هلال الخاطري منافسات السباق التراثي بحصد لقب الشوط العاشر على ظهر "الساعي"، مسجلا 3:04:98 دقيقة.