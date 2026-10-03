الجواد الإماراتي "إتش إم الشاهين" ينافس على لقب كأس قطر للخيول العربية بفرنسا

باريس في 3 أكتوبر/وام/ يستضيف مضمار "لونجشامب" بفرنسا غداً التحدي العالمي في كأس قطر للخيول العربية الأصيلة" (الفئة الأولى)، وسط توقعات بمنافسة قوية بين أبرز الخيول المشاركة.

وينافس الجواد الإماراتي "إتش إم الشاهين" لهلال العلوي، "وصيف 2025"، على لقب النسخة الحالية، بقيادة الفارس الإيطالي كريسيتان ديمورو بعد نتائج مميزة بانتصارين متتالين في "الفئة الأولى" آخرها حصد لقب "جائزة الدراغون" في فرنسا.

كما يبرز اسم الجواد "آر بي كينج ميكر"، المملوك للعلوي أيضا كمنافس قوي، بجاهزية عالية إثر تتويجه مطلع الشهر الماضي بلقب المحطة البلجيكية لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، على مضمار "وارجيم" البلجيكي، ضمن النسخة الـ 33 للكأس، وانتصارات أخرى في عدد من البطولات الكبرى.

ويتنافس على اللقب أيضا الفرس "شديا" وهي تمثل شعار "وذنان للسباقات"، نظرا لسجلها الحافل في الانتصارات خلال السباقات الكبرى، بالإضافة إلى منافسة متوقعة من نخبة الخيول الأخرى المشاركة.

وقال المدرب طحنون العلوي إن مشاركة "إتش إم الشاهين" تحمل مؤشرات إيجابية، نظرا لأنه وصيف عام 2025، بجاهزية عالية من انتصارين متتاليين من الفئة الأولى، بجانب انسجامه مع الفارس ديمورو، ما يمنحه أفضلية تكتيكية كبيرة، موضحا أن النتيجة ستتوقف على 3 تفاصيل هي أرضية لونجشامب، ووجود إيقاع سريع يخدم طول خطوته، وتوقيت انطلاقة ديمورو في آخر 400 متر.