"كهرباء ومياه دبي" تحتفي برفع راية حمدان للخدمات الحكومية 2025 في مقرها الجديد

دبي في 4 أكتوبر / وام / رفع معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، راية برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية لعام 2025 في "الشراع"، المقر الرئيسي الجديد للهيئة، بحضور وفد من المجلس التنفيذي لإمارة دبي برئاسة الدكتور هزاع خلفان النعيمي، مساعد الأمين العام لقطاع التميز والخدمات الحكومية، وعدد من المسؤولين المعنيين.

وجاء هذا التتويج ثمرة لتحقيق الهيئة أعلى النتائج في سياسة "خدمات 360"، ونجاحها في تقديم خدمات استباقية ومبتكرة تعتمد على أحدث التقنيات الرقمية لتبسيط رحلة المتعاملين وتعزيز جودة حياتهم.

وأكد معالي الطاير أن الإنجاز يترجم رؤية القيادة الرشيدة، موجها الشكر لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، على دعمه المستمر.

كما ثمن جهود مركز نموذج دبي، وأشاد بجهود فرق العمل في الهيئة، مؤكدا استمرار الاستثمار في الذكاء الاصطناعي لتحقيق مستويات جديدة من التميز العالمي.

وتعتمد الهيئة إطارا متكاملا لسعادة المتعاملين يوظف الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات المتقدمة لاستشراف الاحتياجات وتقديم تجارب وخدمات رقمية مخصصة واستباقية.

وحققت الهيئة نسبة 100% في مستهدفات أجندة "خدمات 360" وإدراج الخدمات عبر القنوات الموحدة، مع تنفيذ أكثر من 14 مليون معاملة رقمية سنويا، إلى جانب تحسين 22 خدمة ودمج 8 خدمات أخرى دعماً لمشاريع دبي الاستثمارية وتماشياً مع أجندة دبي الاقتصادية (D33) وإستراتيجيات الطاقة النظيفة والحياد الكربوني 2050.

وسجلت مؤشرات الأداء نتائج استثنائية، شملت 100% في أتمتة تقديم الخدمات وتوفير الخدمات الذاتية وحل ملاحظات المتعاملين، و99.6% في التبني الرقمي، إلى جانب 98.9% في مؤشر السعادة اللحظي، و98.4% لمستوى الثقة العام، مع تحقيق نسب سعادة تفوق 98% لأصحاب الهمم وشركاء الخدمة، وتجاوزت جودة الخدمة في مركز الاتصال 97.5%.