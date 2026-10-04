رئيس كازاخستان يكرم وزير الطاقة والبنية التحتية بوسام الصداقة الثاني

أستانا في 4 أكتوبر / وام / منح فخامة قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان، معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، "وسام الصداقة من الدرجة الثانية"، وذلك تكريماً وتقديراً لجهود معاليه الحثيثة في تعزيز علاقات الصداقة وتطوير أطر التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.

وأكد فخامة قاسم جومارت توكاييف، خلال استقباله معالي سهيل المزروعي، أن دولة الإمارات تمثل شريكا إستراتيجيا موثوقا لجمهورية كازاخستان، وتعد من أكبر المستثمرين الأجانب في كازاخستان، حيث بلغت الاستثمارات الإماراتية المباشرة في كازاخستان خلال عام 2025 نحو 1.64 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 3.5%.

وقال فخامة رئيس كازاخستان إن دولة الإمارات تعد بلدا شقيقا ساند كازاخستان منذ السنوات الأولى لاستقلالها، معربا عن بالغ تقدير الشعب الكازاخستاني لهذه المواقف التاريخية.

واعتبر فخامته أن مساهمة دولة الإمارات في مسيرة التنمية ببلاده تشكل دليلا جليا على عمق الصداقة والتعاون الوثيق بين الجانبين، منوها في الوقت ذاته بالقدرات والإمكانات الرائدة التي تمتلكها الشركات الإماراتية، داعياً إياها للمشاركة في المشاريع المشتركة ضمن قطاعات حيوية تشمل الزراعة، والطاقة، والبتروكيماويات، والتعدين، والبناء، والنقل واللوجستيات، والمالية، والسياحة.

وعبر فخامته عن خالص امتنانه للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات، محملا معالي وزير الطاقة والبنية التحتية تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وتمنياته الصادقة لدولة الإمارات وشعبها بمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، أعرب معالي سهيل بن محمد المزروعي عن بالغ شكره وامتنانه لفخامة رئيس جمهورية كازاخستان على منحه هذا الوسام الرفيع، مؤكدا أن هذا التكريم يُعد مصدر فخر واعتزاز، ويترجم في جوهره عمق العلاقات الثنائية وما تشهده من تطور وزخم إيجابي في شتى المجالات.

كما وجه معاليه الشكر لفخامة رئيس كازاخستان وحكومته على جهودهم في تهيئة أفضل الظروف والبيئات الملائمة لتنفيذ المشاريع الاستثمارية المشتركة بنجاح.