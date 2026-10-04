ألكاراز يبلغ ربع نهائي بطولة اليابان المفتوحة للتنس لمواجهة شابوفالوف

طوكيو في 4 أكتوبر / وام / تأهل الإسباني كارلوس ألكاراز، إلى الدور ربع النهائي من بطولة اليابان المفتوحة للتنس (ATP 500)، إثر تغلبه على منافسه الإيطالي ماتيو أرنالدي بمجموعتين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على ملاعب "أرياكي كولوسيوم" بالعاصمة اليابانية "طوكيو".

وشهدت المجموعة الأولى من المواجهة منافسة قوية؛ إذ أظهر ألكاراز، المصنف الأول في البطولة، صلابة ذهنية وقدرة عالية على التعامل مع اللحظات الحاسمة مكنته من إنقاذ 4 نقاط كفيلة بخسارة الشوط الفاصل، قبل أن يحسمه بـ 6 نقاط متتالية وينتزع المجموعة.

وعقب ذلك، فرض اللاعب الإسباني سيطرته المطلقة على مجريات المجموعة الثانية لينهيها لصالحه بنتيجة 6-1، مؤكدا تفوقه ويواصل حملة الدفاع عن لقبه في البطولة.

ويلتقي ألكاراز في الدور ربع النهائي مع الكندي دينيس شابوفالوف، الذي حجز بطاقة تأهله بعد فوزه على التشيلي أليخاندرو تابيلو في ثلاث مجموعات، وذلك في مواجهة مرتقبة ضمن منافسات البطولة.

وتعد بطولة اليابان المفتوحة، المصنفة ضمن فئة (ATP 500)، إحدى أبرز محطات الموسم الآسيوي على الملاعب الصلبة، حيث تشهد مشاركة نخبة من أبرز لاعبي التنس في العالم ضمن منافساتها المقامة في طوكيو.