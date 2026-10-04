بلدية منطقة الظفرة تعزز انتشار النباتات المحلية واستدامة الغطاء النباتي

منطقة الظفرة في 4 أكتوبر / وام / تواصل بلدية منطقة الظفرة جهودها في دعم الاستدامة البيئية وتعزيز الغطاء النباتي في المنطقة، من خلال تنفيذ أعمال جمع وحفظ ونثر بذور النباتات المحلية.

وتضم البذور التي يتم جمعها وحفظها ما يقارب 30 صنفا من النباتات المحلية التي تتلاءم مع البيئة الصحراوية في منطقة الظفرة، بما يسهم في المحافظة على التنوع النباتي وتعزيز حضور الأنواع المحلية المهمة في البيئة الطبيعية.

وتحرص البلدية على حفظ البذور في مخزن مخصص بمركز مدينة زايد، تتوفر فيه درجات الحرارة والظروف المناسبة للحفاظ على حيوية البذور وسلامتها، وضمان جاهزيتها للنثر والاستفادة منها في تعزيز الغطاء النباتي.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص بلدية منطقة الظفرة على المحافظة على الموارد الطبيعية وتعزيز الاستدامة البيئية، من خلال دعم انتشار النباتات المحلية، والمساهمة في تثبيت التربة والحد من انجرافها، وزيادة الرقعة الخضراء، وتعزيز التنوع البيولوجي، بما يدعم جودة البيئة واستدامتها في منطقة الظفرة ودولة الإمارات.