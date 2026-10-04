54 رقما عالميا ترسخ مكانة "آيتشي–ناغويا 2026" بين أبرز دورات الألعاب الآسيوية

ناغويا في 4 أكتوبر / وام / سجلت دورة الألعاب الآسيوية العشرين "آيتشي–ناغويا 2026" في اليابان، بالتزامن مع إسدال الستار اليوم على منافساتها، واحدة من أعلى النتائج الفنية في تاريخ الألعاب، بتحقيقها 54 رقما قياسيا عالميا، و11 رقما قياسيا عالميا لفئة الناشئين، و89 رقما قياسياً آسيوياً، إلى جانب 212 رقماً قياسياً خاصاً بالألعاب الآسيوية، وذلك وفقاً للتقييم الرسمي الصادر عن المجلس الأولمبي الآسيوي.

وأكد المجلس، في تقريره الختامي، أن هذه الحصيلة القياسية التي تعكس التطور المتواصل والارتفاع الملحوظ في المستوى الفني للرياضة الآسيوية، تحققت بالتزامن مع أكبر مشاركة في تاريخ الألعاب، إثر ارتفاع عدد المشاركين إلى نحو 17 ألف رياضي ورياضية، بزيادة تقارب ألفي مشارك عن العدد المتوقع، وأوضح أن البيئة التنافسية التي وفرتها اللجنة المنظمة أسهمت بصورة مباشرة في تحقيق هذا العدد الكبير من الأرقام القياسية، رغم التحديات التنظيمية واللوجستية التي فرضتها ظروف الطقس والأمطار.

وبرزت منافسات رفع الأثقال كواحدة من أكثر الرياضات التي شهدت تحطيما للأرقام القياسية، حيث خطف الرباع العراقي علي عمار الأضواء بتسجيله رقماً قياسياً عالمياً في رفعة الخطف بلغ 219 كيلوجراماً ضمن منافسات وزن فوق 110 كيلوجرامات، لينهي المنافسات متوجا بالميدالية الفضية في المجموع العام بفارق كيلوجرام واحد فقط خلف الإيراني علي داوودي.

وواصلت البطلة الأولمبية الصينية لي وين ون، في منافسات السيدات، تأكيد تفوقها بإحراز الميدالية الذهبية في وزن فوق 86 كيلوجراما، مسجلة رقمين قياسيين جديدين للألعاب الآسيوية برفع 140 كيلوجراما في الخطف و170 كيلوجراما في النتر، لتنهي المنافسات بمجموع 310 كيلوجرامات، في إنجاز فني لافت.

وامتدت الإنجازات الرقمية إلى منافسات السباحة، حيث سجل الياباني الواعد شين أوهاشي رقماً قياسياً عالمياً جديداً في سباق 200 متر صدراً بزمن قدره 2:04.83 دقيقة، محطماً الرقم السابق (2:05.48 دقيقة) المسجل باسم الصيني تشين هاييانغ منذ بطولة العالم 2023، ليحصد ذهبية الألعاب الآسيوية وسط إشادة واسعة.

وسجلت المشاركة الإماراتية حضورا قويا، حيث نجح منتخب الإمارات للجوجيتسو في تحقيق أكبر إنجاز له في تاريخ مشاركاته بالدورة، متصدرا القارة الآسيوية بحصيلة بلغت 5 ميداليات ذهبية، مقارنة بذهبيتين في "جاكرتا 2018"، و4 ذهبيات في "هانغتشو 2023".

وشهدت المنافسات بروز البطل الإماراتي أحمد خليفة أنديز كأحد أصغر اللاعبين المتوجين بالذهب في الدورة بعمر 18 عاماً وشهر واحد، كما سجلت العداءة الإماراتية مريم كريم أفضل رقم شخصي في مسيرتها بسباق 400 متر حواجز، في مؤشر على التطور الفني لألعاب القوى الإماراتية.

وعكست هذه النتائج المستوى المتقدم الذي بلغته الرياضة الآسيوية مع بروز جيل جديد قادر على منافسة أبطال العالم، وهو ما يتضح جلياً في الزيادة الكبيرة لعدد الأرقام العالمية والقارية المسجلة مقارنة بالنسخ السابقة، لتؤكد المنافسات أن التطور شمل قطاعاً واسعاً من الرياضات الفردية والجماعية، مما يعزز مكانة الألعاب الآسيوية كإحدى أقوى الدورات الرياضية متعددة الألعاب عالمياً.

واعتبر المجلس الأولمبي الآسيوي، في ختام تقريره، أن الإنجازات الرقمية في "آيتشي–ناغويا 2026" تمثل إرثاً رياضياً مهماً، يعكس تطور مستوى الرياضيين واتساع قاعدة المنافسة، إلى جانب النجاح الاستثنائي في استقطاب جماهير قياسية عبر منصات البث، حيث سجلت مواجهتا الهند وباكستان في الكريكيت وهوكي الرجال أعلى نسب مشاهدة في تاريخ الألعاب الآسيوية، في مؤشر قوي على تنامي الحضور الجماهيري والإعلامي للحدث القاري.