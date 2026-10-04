النمسا تسجل فقدان ثلث مساحة أنهارها الجليدية وذوبان 95 منها بالكامل

فيينا في 4 أكتوبر / وام / فقدت الأنهار الجليدية في النمسا نحو ثلث مساحتها خلال العشرين عاما الماضية، مع ذوبان 95 نهراً بالكامل، في مؤشر واضح على تسارع وتيرة الذوبان الذي يُنذر باختفاء الغطاء الجليدي من بعض السلاسل الجبلية مستقبلاً.

وأكدت دراسة شاملة، أجرتها الأكاديمية النمساوية للعلوم بالتعاون مع جامعات إنسبروك وسالزبورغ وغراتس، حجم هذه الخسائر المقلقة بعد مسح وتوثيق لجميع الأنهار الجليدية النمساوية البالغ عددها 799 نهراً عبر الصور الجوية، وهو ما شددت عليه الباحثة المشرفة على الدراسة ليا هارتل.

وسجل أندرياس كيليرر-بيركلباور، المسؤول بقسم مراقبة الأنهار الجليدية في نادي جبال الألب النمساوي "ÖAV"، تراجعات غير مسبوقة على ارتفاعات كبيرة تأثراً بحرارة الصيف الماضي، لافتاً إلى تراجع نهر "باسترزي" بولاية "كارنتن" بمسافة تراوحت بين أربعة وعشرة أمتار.