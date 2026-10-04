شرطة الشارقة تحقق نتائج نوعية في تعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية واستمرارية الأعمال

الشارقة في 4 أكتوبر / وام / حققت القيادة العامة لشرطة الشارقة، ممثلة بالإدارة العامة للوقاية والسلامة، انخفاضاً ملحوظاً في الإصابات المهنية بنسبة 21.6% حتى نهاية الربع الثالث من عام 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مسجلة نتائج نوعية في تعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية واستمرارية الأعمال، وتوسيع نطاق الالتزام بالاشتراطات المعتمدة لحماية الأرواح في بيئات العمل بالإمارة.

وأظهرت النتائج تراجعاً في الإصابات المهنية بمختلف مستويات شدتها؛ إذ انخفضت الإصابات البسيطة بنسبة 40.2%، والمتوسطة بنسبة 13.3%، والبليغة بنسبة 18.3%، في مؤشر يعكس الأثر الإيجابي المباشر للجهود الوقائية والرقابية والتوعوية في الحد من مخاطر العمل.

وأكد اللواء الدكتور أحمد سعيد الناعور، مدير عام الإدارة العامة للوقاية والسلامة، أن النتائج المحققة تعكس تكامل أعمال الرقابة الميدانية مع برامج التدريب والتوعية، مشيراً إلى أن الإدارة تركز على ترسيخ ثقافة الوقاية لدى المنشآت والعاملين، وتعزيز الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية.

وأضاف اللواء الناعور أن برامج الإدارة تستهدف بناء قدرات الجهات على إدارة المخاطر والاستجابة لها بكفاءة عالية، ودعم جاهزيتها لضمان استمرارية الأعمال والخدمات الحيوية في مختلف الظروف.

وشهدت منظومة الشارقة للسلامة والصحة المهنية، في إطار تعزيز الالتزام بالاشتراطات الوقائية، تسجيل 476 جهة جديدة حتى نهاية الربع الثالث، ليبلغ عدد العاملين المسجلين لديها 26 ألفاً و129 عاملاً، فيما عززت الإدارة حضورها الميداني بتنفيذ 795 زيارة تدقيقية وتفتيشية للمنشآت في القطاعين الإنشائي والصناعي، إلى جانب 1603 زيارات استباقية لدعم وتسريع تسجيل المنشآت في التدريب الإلزامي.

ونفذت الإدارة، على صعيد التدريب الوقائي ونشر ثقافة السلامة، 29 ورشة توعوية استفاد منها 14 ألفاً و401 شخص، ونظمت 5 دورات ضمن مبادرات السلامة في الجهات الحكومية بمشاركة 49 جهة و105 مستفيدين، كما شملت جهود التدريب الإلزامي 406 منشآت، جرى خلالها تسجيل 5838 عاملاً للتدريب في معهد "سلامة" للتدريب الوقائي.

وأجرت الإدارة، في مجال استمرارية الأعمال والامتثال للمعيار الوطني (NCEMA)، 7 تمارين متخصصة، وأهلت ودربت 1473 من أعضاء فرق استمرارية الأعمال، بمشاركة 28 جهة حكومية، ضمن خطة استراتيجية تستهدف وصول جميع الجهات إلى نسبة امتثال تبلغ 100% لمتطلبات المعيار خلال عامي 2026 و2027.

وتواصل الإدارة العامة للوقاية والسلامة تطوير منظومة عملها المتكاملة التي تجمع بين الوقاية، والتفتيش، والتدريب، والتوعية، والاستجابة للحوادث، واستمرارية الأعمال، بما يدعم استدامة بيئة العمل الآمنة، ويعزز قدرة المؤسسات على حماية كوادرها البشرية ومواصلة تقديم خدماتها بكفاءة دعماً لجودة الحياة في إمارة الشارقة.