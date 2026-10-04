"غرفة أبوظبي" تحصد جائزة "أفضل مبادرة استدامة"

أبوظبي في 4 اكتوبر / وام / حصدت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي جائزة "أفضل مبادرة استدامة" ضمن الدورة العاشرة من جوائز أبوظبي لريادة الأعمال المستدامة، عن مبادرتها "علامة الاستدامة"، في إنجاز يضع المبادرة ضمن النماذج المتميزة في الاستدامة على مستوى المنطقة، ويعكس أثرها في دعم شركات القطاع الخاص وتعزيز تبني ممارسات الأعمال المستدامة بما يواكب متطلبات الأسواق ويرفع جاهزية الشركات للنمو والمنافسة.

تسلم الجائزة سعادة علي محمد المرزوقي، المدير العام لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، حيث قدّمتها سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي، خلال الحفل الذي نظمته مجموعة أبوظبي للاستدامة في العاصمة أبوظبي، بحضور نخبة من كبار المسؤولين وقادة قطاع الأعمال وممثلي المؤسسات الحكومية والخاصة.

ويكتسب هذا التكريم أهمية خاصة في ظل استقطاب الجائزة مشاركات من مؤسسات في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، ما يمنحها حضوراً إقليمياً ويجعل الفوز بها تقديراً يتجاوز النطاق المحلي، حيث تحتفي الجائزة بالمبادرات الرائدة التي تقدم نماذج مؤثرة في الاستدامة، وتنجح في تحويل الالتزام بها إلى ممارسات عملية تحقق أثراً ملموساً على الاقتصاد والمجتمع والبيئة.

وتُعنى فئة "أفضل مبادرة استدامة" بتكريم المبادرات التي تقدم حلولاً وممارسات مؤثرة وقابلة للتطبيق، ما يجعل فوز غرفة أبوظبي اعترافاً بالنهج الذي تتبناه في تمكين مجتمع الأعمال من دمج الاستدامة عملياً في أدائه وعملياته، وتعزيز قدرته على النمو والمنافسة.

واعتبر سعادة علي محمد المرزوقي، المدير العام لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن فوز غرفة أبوظبي بجائزة "أفضل مبادرة استدامة" يمثل تقديراً مهماً للجهود التي بذلها فريق الغرفة وشركاؤها في تطوير "علامة الاستدامة"، واعترافاً بأثر المبادرة في مساعدة شركات القطاع الخاص على تحويل الاستدامة إلى ممارسة عملية تدعم قدرتها على التطور والنمو والمنافسة.

وأضاف أن الطموح من "علامة الاستدامة" يتجاوز تكريم الشركات على ما حققته، إلى العمل على بناء مسار متكامل يساعد مجتمع الأعمال على تقييم أدائه، وتحديد فرص التطوير، ورفع جاهزيته لمتطلبات الأسواق والاستثمار وسلاسل الإمداد، مشيراً إلى أنه كلما ارتفعت قدرة الشركات على دمج الاستدامة في أعمالها وقراراتها، انعكس ذلك إيجاباً على قوة القطاع الخاص وتنافسيته، وعزز مكانة أبوظبي كوجهة عالمية للأعمال والاستثمار.

وأكد المرزوقي أن هذا الفوز يمثل دافعاً لمواصلة تطوير المبادرة وتوسيع أثرها للوصول إلى شريحة أكبر من مجتمع الأعمال، بما يمكّن المزيد من الشركات من بناء نماذج أعمال أكثر مرونة وتنافسية واستدامة على المدى الطويل، ويسهم في دعم الأولويات الاقتصادية لإمارة أبوظبي.

وتعد "علامة الاستدامة" إحدى المبادرات النوعية التي أطلقتها غرفة أبوظبي لتمكين منشآت القطاع الخاص من تقييم وتطوير أدائها في مجالات الاستدامة من خلال إطار متكامل يغطي الأبعاد البيئية والاجتماعية والحوكمة، لتوفر للشركات مساراً عملياً لتحديد مستوى أدائها ومجالات التطوير، إلى جانب تكريم المنشآت التي تحقق مستويات متقدمة في هذا المجال.

وتسهم المبادرة في تعزيز جاهزية الشركات لمواكبة التحولات المتسارعة في بيئة الأعمال، في وقت أصبحت فيه معايير الاستدامة والحوكمة أكثر ارتباطاً بمتطلبات الأسواق والاستثمار وسلاسل الإمداد، وبقدرة الشركات على بناء الثقة وتعزيز مرونتها وفرص نموها على المدى الطويل.

ويعزز هذا الفوز توجه غرفة أبوظبي نحو ترسيخ دورها في تمكين مجتمع الأعمال ورفع تنافسيته وجاهزيته للمستقبل، عبر تطوير مبادرات وأدوات عملية تساعد الشركات على مواكبة التحولات في بيئة الأعمال، وترسيخ مساهمة القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة لإمارة أبوظبي.