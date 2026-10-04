"الإمارات الصحية" تتوج بجائزة سلامة المرضى العالمية 2026 في واشنطن

دبي في 4 أكتوبر / وام / توجت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بجائزة سلامة المرضى العالمية 2026، بعد فوزها ضمن فئة الهيئات الصحية الوطنية في النسخة الأولى من الجائزة، وذلك عن مشروعها الرائد "مستقبل التصوير الطبي: من الاكتشاف إلى التنبؤ"، الذي يوظف تقنيات الذكاء الاصطناعي للارتقاء بخدمات التصوير الطبي وتعزيز دقة التشخيص وسرعته وسلامة المرضى.

ويعزز هذا الإنجاز العالمي ريادة دولة الإمارات ومكانتها المتقدمة في الابتكار الصحي وسلامة المرضى.

وتسلمت المؤسسة هذه الجائزة رسمياً خلال المؤتمر السنوي للجنة الدولية المشتركة "UNIFY 2026" في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث مثلت الدكتورة أمينة الجسمي، مديرة إدارة الأشعة في المؤسسة، الوفد الرسمي للمؤسسة خلال مراسم تسلم الجائزة، في تتويج للجهود التي قادت إلى تطوير وتطبيق هذا النموذج المبتكر، وتقديراً لأثره في تعزيز سلامة المرضى وتحسين النتائج السريرية والارتقاء بكفاءة وجودة الخدمات التشخيصية.

وأكد سعادة الدكتور عبدالله النقبي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الصحية المساندة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن هذا الفوز يجسد المكانة المتقدمة التي وصلت إليها دولة الإمارات في تطوير نماذج صحية قائمة على الابتكار والتقنيات المستقبلية، مشيراً إلى أن انفراد المؤسسة عالمياً بالفوز ضمن فئة الهيئات الصحية الوطنية يعكس نضج نهجها في تحويل الذكاء الاصطناعي من تقنية واعدة إلى حلول عملية ذات أثر ملموس في جودة الرعاية وسلامة المرضى.

وأضاف أن المؤسسة تواصل بناء منظومة صحية أكثر استباقية وكفاءة واستدامة، يكون فيها الابتكار أداة لتعزيز قدرات الكوادر الصحية ودعم القرار السريري وتحقيق نتائج صحية أفضل.

وأوضحت الدكتورة أمينة الجسمي أن مشروع "مستقبل التصوير الطبي: من الاكتشاف إلى التنبؤ" يمثل تحولاً نوعياً في مفهوم التصوير الطبي، حيث يتجاوز الاستخدام التقليدي للتكنولوجيا كأداة مساندة للتشخيص نحو بناء منظومة متكاملة تستفيد من قدرات الذكاء الاصطناعي في تحليل الصور الطبية ودعم الكوادر المتخصصة في اكتشاف الحالات المرضية بكفاءة أكبر واستباق المخاطر.

وأكدت أن دمج هذه الحلول ضمن مسارات العمل يهدف إلى تمكين المختصين من الوصول بصورة أسرع إلى المعلومات ذات الأهمية السريرية واتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب، بما يعزز جودة الرعاية وسلامة المرضى.

وشمل المشروع تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات سريرية رئيسية، هي الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وفحوصات السل الرئوي، وتشخيص السكتة الدماغية، والتشخيص الاستباقي لهشاشة العظام.

وأسهمت هذه الحلول في تقليص زمن التشخيص ورفع دقته وكفاءته ودعم الكشف المبكر والتدخل السريري في الوقت المناسب.

ويتميز النموذج بقابليته للتوسع والتطبيق في مجالات ومواقع صحية متعددة، إذ لم يقتصر على إدخال تقنيات منفردة، وإنما استند إلى نهج متكامل يجمع بين الابتكار السريري والذكاء الاصطناعي والحوكمة وحماية البيانات وتطوير مسارات العمل وسلامة المرضى، ما يعزز إمكانية الاستفادة من التجربة وتوسيع نطاق تطبيقها.

وطورت المؤسسة المشروع بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي، شركة "يونيسون كابيتال" للاستثمار، ضمن نموذج متكامل لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في خدمات التصوير الطبي، بما يدعم القرارات السريرية، ويعزز جودة الخدمات التشخيصية.

ويجسد المشروع أهمية الشراكات الاستراتيجية بين قطاع الرعاية الصحية وشركات القطاع الخاص في تبني التقنيات الصحية المتقدمة والاستفادة منها في تطوير الخدمات التشخيصية، بما يدعم توجهات المؤسسة نحو الابتكار والتحول الرقمي واستدامة الحلول الصحية المستقبلية.

وتكتسب الجائزة أهمية خاصة كونها تأتي ضمن النسخة الأولى من جائزة سلامة المرضى العالمية، التي أطلقتها اللجنة الدولية المشتركة بهدف تعزيز تبادل المعرفة والخبرات عالمياً، والاحتفاء بالمؤسسات والهيئات الصحية التي تقدم نماذج مبتكرة ومستدامة تسهم في تطوير رعاية صحية أكثر أماناً وجودة، وتحقق أثراً ملموساً في نتائج المرضى.

وأشادت لجنة الاختيار بصورة خاصة بالنهج المتكامل للمشروع، إلى جانب الأطر التنظيمية ومبادئ الحوكمة التي وضعتها مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية لضمان التطبيق المنهجي والآمن للتقنيات والمحافظة على حماية بيانات المرضى وبيانات التصوير الطبي، بما يعكس حرص المؤسسة على أن يسير التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي بالتوازي مع متطلبات سلامة المرضى وجودة الخدمات وأمن وخصوصية البيانات.