أبوظبي تطلق "اهتم بالأهم 2026" لتعزيز الكشف المبكر عن السرطان

أبوظبي في 4 أكتوبر / وام / أطلق مركز أبوظبي للصحة العامة التابع لدائرة الصحة - أبوظبي حملة "اهتم بالأهم" للكشف المبكر عن السرطان لعام 2026، مع التركيز على معالجة العوامل السلوكية والمفاهيم التي قد تدفع أفراد المجتمع إلى تأجيل الفحوصات الوقائية، وتعزيز الكشف المبكر باعتباره ممارسة صحية مستمرة.

وتأتي الحملة هذا العام في ظل ارتفاع أعداد فحوصات الكشف عن السرطان في أبوظبي بأكثر من 280% خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، بما يعكس تنامي الإقبال على الفحوصات الوقائية واتساع تبنّي السلوكيات الصحية الاستباقية.

ويركز "اهتم بالأهم" على عوامل قد تشكل عائقاً أمام إجراء الفحوصات، من بينها الخوف من معرفة النتيجة، أو الاعتقاد بانخفاض احتمالية الإصابة بالسرطان، أو بعض المفاهيم غير الدقيقة المتعلقة بإجراءات الكشف، وذلك من خلال رسائل توعوية وتجارب واقعية تستهدف الرجال والنساء.

كما تستعرض الحملة قصص أشخاص تعافوا من السرطان واستأنفوا حياتهم وواصلوا تحقيق طموحاتهم وإنجازاتهم، بهدف تقديم منظور مختلف للتشخيص وتعزيز الثقة بأهمية الكشف المبكر وما أتاحته التطورات الطبية من فرص متقدمة في الرعاية والعلاج.

وفي جانب آخر، تسلط الحملة الضوء على التطورات العلمية والتقنيات الطبية المستخدمة في الوقاية من السرطان والكشف عنه وعلاجه، بما في ذلك الاستفادة من علم الجينوم لفهم المخاطر الصحية، وتوسيع نطاق برامج الفحص، وتطوير الخيارات العلاجية.

وخلال الفترة من 2024 إلى 2026، استفاد أكثر من 5,000 شخص من اختبار الخزعة السائلة للكشف عن سرطان القولون والمستقيم من خلال تحليل الدم، فيما ينفذ مركز أبوظبي للصحة العامة حالياً برنامجاً تجريبياً للكشف المبكر عن أنواع متعددة من السرطان (MCED)، بمشاركة أكثر من 3,000 مواطن تبلغ أعمارهم 40 عاماً فأكثر.

ويهدف البرنامج إلى رصد مؤشرات مرتبطة بأكثر من 70 نوعاً من السرطان من خلال عينة دم واحدة، في إطار توسيع إمكانات الكشف المبكر والاستفادة من التقنيات الحديثة في هذا المجال.

وقال سعادة الدكتور راشد السويدي، المدير العام لمركز أبوظبي للصحة العامة، إن معرفة أهمية الفحص لا تعني بالضرورة الإقدام عليه، إذ قد تدفع المخاوف أو الاعتقادات الخاطئة بعض الأشخاص إلى تأجيل الفحوصات.

وأضاف أن الحملة تركز على تحديد هذه الحواجز ومعالجتها بما يساعد على تحويل الفحوصات الوقائية إلى عادة صحية مستدامة، مؤكداً أن اكتشاف المرض في مراحل مبكرة يتيح فرصاً أكبر للتدخل وتحقيق نتائج صحية أفضل.

وقالت الدكتورة درة البلوشي، مستشار، قطاع صحة المجتمع، في مركز أبوظبي للصحة العامة، إن التطورات المتسارعة في الوقاية والكشف المبكر والعلاج تتيح فرصاً متزايدة للتعامل مع السرطان عبر مختلف مراحل الرحلة الصحية.

وأوضحت أن هذه الجهود تبدأ من الوقاية من خلال تبني أنماط حياة صحية وفهم المخاطر بصورة أفضل، وتمتد إلى برامج الفحص والتقنيات الحديثة للكشف المبكر، وصولاً إلى تطوير العلاجات والأدوية، بما يمكن أفراد المجتمع من الوقاية حيثما أمكن، واكتشاف المرض في مراحله المبكرة والحصول على الرعاية المناسبة في الوقت المناسب.

وتستمر حملة "اهتم بالأهم" على مدار العام، من خلال محطات توعوية مخصصة لعدد من أنواع السرطان، تبدأ بسرطان الثدي خلال شهر أكتوبر، يليه سرطان الرئة في نوفمبر، وسرطان عنق الرحم في يناير، وسرطان القولون والمستقيم في مارس.

ويركز برنامج الحملة خلال شهر التوعية بسرطان الثدي على المفاهيم التي قد تؤخر إجراء الفحوصات، ومنها الخوف من معرفة النتيجة والمعلومات غير الدقيقة حول فحص الماموغرام، إلى جانب عرض تجارب متعافيات من سرطان الثدي وتسليط الضوء على التطورات الحديثة في الوقاية والكشف المبكر والعلاج.

وكان مركز أبوظبي للصحة العامة قد أطلق الحملة للمرة الأولى عام 2025، بمشاركة أكثر من 100 شريك وتنظيم 30 فعالية، فيما تتواصل الجهود بالتوازي مع تطوير منظومة الرعاية المتخصصة في صحة الثدي، بعد اعتماد دائرة الصحة – أبوظبي مؤخراً ثلاثة مراكز للتميز للأورام متخصصة في سرطان الثدي، بما يدعم توفير رعاية متخصصة ومتكاملة في مختلف مراحل رحلة المرضى.



