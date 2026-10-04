مشرف منتخب الإمارات: التأهل للنهائي خطوة.. وطموحنا التتويج بلقب «خليجي 27»

جدة في 4 أكتوبر / وام / أكد مطر الصهباني، المشرف العام على منتخب الإمارات الوطني لكرة القدم، أن التأهل إلى نهائي كأس الخليج العربي «خليجي 27» رفع معنويات اللاعبين وعزز طموحهم في المنافسة على اللقب، مشدداً على أن الوصول إلى المباراة النهائية لا يعني تحقيق شيء، وأن المرحلة المقبلة تتطلب مزيداً من التركيز والاستعداد الجيد للمواجهة الحاسمة.

وكان منتخب الإمارات قد حجز مقعده في نهائي "خليجي 27" بفوزه على نظيره العماني 1-0 في مباراة نصف النهائي التي أقيمت أمس، ليتأهل لملاقاة نظيره السعودي في المباراة النهائية المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب "الإنماء" بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وقال الصهباني إن التأهل للنهائي يمثل حلماً للاعبين، خاصة أن طموحهم هو التتويج بلقب البطولة، مؤكداً أهمية التعامل مع المباراة المقبلة بتركيز وتواضع، ونسيان المباريات السابقة والتركيز على تحقيق الهدف.

وأوضح أن خوسيه خيمينيز بخير ولم يتعرض لإصابة، مشيراً إلى أن استبداله أمام عمان جاء بسبب الإرهاق، بعد خوضه عدداً من المباريات، إلى جانب عدد من زملائه، مؤكداً أن الجهاز الطبي سيعمل على توفير برنامج استشفاء مناسب للاعبين قبل المباراة النهائية.

وأشاد الصهباني بأداء اللاعبين البدلاء، مؤكداً أنهم قدموا المستوى المطلوب وحافظوا على نتيجة المباراة، رغم عدم استغلال بعض الفرص، لافتاً إلى أن المنتخب لم يظهر بالمستوى نفسه الذي قدمه في مبارياته السابقة، وأن الجهاز الفني سيعمل على معالجة بعض السلبيات، خصوصاً في سرعة ودقة تناقل الكرة، قبل النهائي.

وأكد أن مواجهة المنتخب السعودي في النهائي، على أرضه ووسط جماهيره، ستكون صعبة، مشيراً إلى أن الجهازين الإداري والفني يعملان على إبعاد اللاعبين عن الضغوط والتركيز على المباراة المقبلة، بما يضمن دخولها بأفضل جاهزية ممكنة.

وأشاد الصهباني بحضور الجماهير الإماراتية ومساندتها للمنتخب، معرباً عن أمله في استمرار حضورها ومؤازرتها في المباراة النهائية، لما تمثله من حافز معنوي مهم للاعبين.