"الظفرة لطب الأسرة" يحصل على اعتماد جمعية القلب الأمريكية لرعاية ارتفاع ضغط الدم

أبوظبي في 4 أكتوبر/ وام / حصل مركز الظفرة لطب الأسرة التابع لشركة "صحة"، إحدى شركات مجموعة "بيورهيلث"، على اعتماد مركز رعاية ارتفاع ضغط الدم من جمعية القلب الأمريكية (AHA)، لينضم إلى المراكز الحاصلة على هذا الاعتماد خارج الولايات المتحدة.

ويعكس الاعتماد النهج المنظم والقائم على الأدلة الذي يتبعه المركز في رعاية مرضى ارتفاع ضغط الدم وإدارة مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية، إلى جانب تركيزه على الوقاية والكشف المبكر وتثقيف المرضى ودعم الإدارة طويلة الأمد لارتفاع ضغط الدم في منطقة الظفرة.

ويعد ارتفاع ضغط الدم أحد أبرز عوامل الخطر المرتبطة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، ما يجعل التشخيص المبكر والمتابعة المنتظمة عنصرين أساسيين للحد من مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية.

ويقدم مركز الظفرة لطب الأسرة، من خلال برنامجه المعتمد لرعاية ارتفاع ضغط الدم، نموذج رعاية شاملاً يتضمن مراقبة ضغط الدم على مدار 24 ساعة (ABPM)، وتثقيف المرضى، والمتابعة متعددة التخصصات، والتحسين المستمر لجودة الرعاية.

ويدعم الاعتماد جهود "صحة" في تعزيز الوقاية والتعامل مع الأمراض المزمنة عبر شبكتها الصحية المتكاملة، من خلال توفير معايير رعاية معترف بها دولياً للمجتمعات في منطقة الظفرة ومختلف أنحاء أبوظبي.

وأكد حمد خميس المنصوري، الرئيس التنفيذي لمستشفيات الظفرة - "صحة"، أن حصول مركز الظفرة لطب الأسرة - "صحة" على اعتماد جمعية القلب الأمريكية لرعاية ارتفاع ضغط الدم يعكس التزام المركز بتقديم رعاية عالية الجودة قائمة على الأدلة، وتعزيز وصول أفراد المجتمع إلى خدمات رعاية الأمراض المزمنة بالقرب من أماكن سكنهم.

وأوضحت الدكتورة مريم راشد المحيربي، الرئيس التنفيذي للشؤون الطبية في مستشفيات الظفرة - "صحة"، أن الاعتماد جاء نتيجة جهود الفرق الإكلينيكية والتشغيلية خلال الأشهر الماضية لتعزيز مسارات التعامل مع ارتفاع ضغط الدم، ومواءمة الممارسات مع معايير دولية معترف بها، ودعم التحسين المستمر لنتائج الرعاية المقدمة للمرضى، مشيرة إلى أن الاعتماد يمثل محطة مهمة للمركز وللمجتمع الذي يخدمه.

من جانبه، قال الدكتور فواز جاسم محمد، استشاري طب الأسرة وقائد الفريق في مركز الظفرة لطب الأسرة - "صحة"، إن الجمع بين التشخيص الدقيق والمراقبة المنظمة وتثقيف المرضى والدعم متعدد التخصصات يسهم في تمكين المرضى من فهم ضغط الدم وإدارته بصورة أفضل، والحد من مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية على المدى الطويل.

ويعزز الاعتماد دور مركز الظفرة لطب الأسرة - "صحة" في مجال الرعاية الوقائية والتعامل مع الأمراض المزمنة في المنطقة، كما يبرز أهمية طب الأسرة باعتباره تخصصاً رئيسياً في الخطوط الأمامية للكشف المبكر عن عوامل الخطر، وإرشاد المرضى عبر خطط رعاية مخصصة، وربطهم بالخدمات الصحية الأوسع عند الحاجة.