مركز الشباب العربي يفتح التسجيل في النسخة الثامنة من مبادرة "حلول شبابية"

دبي في 4 أكتوبر / وام / أعلن مركز الشباب العربي فتح باب التسجيل عالمياً في النسخة الثامنة من مبادرة "حلول شبابية".

وأكد أن المبادرة تركّز على استقطاب حلول مبتكرة لتحديات المياه، داعياً الشباب من مختلف الجنسيات إلى تقديم أفكارهم ومشاريعهم والاطلاع على شروط الأهلية قبل إغلاق باب التقديم 13 أكتوبر الجاري.

وسيحظى المتنافسون بفرصة التدريب والإرشاد وتطوير المشاريع، مع تأهل 6 فرق لعرض حلولها خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، أبوظبي 2026".

وتستهدف المبادرة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً، من مؤسسي الشركات الناشئة، وأعضاء الفرق العاملة على حلول تحديات المياه، إضافة إلى أصحاب الأفكار الذين يمتلكون خططاً واضحة لتطوير منتجات أو مشاريع.

وتشمل مجالات المشاركة الأمن المائي واستخدامات المياه في الزراعة والغذاء والبنية التحتية والصناعة والمجتمعات، بما فيها الحلول التي توظف الذكاء الاصطناعي والبيانات والأجهزة والتقنيات الحديثة.

وتتضمن النسخة الثامنة تدريباً افتراضياً على مدى ثلاثة أسابيع، يجمع الإرشاد وتطوير المشاريع وتعزيز جاهزيتها للاستثمار، وسيخصَّص الأسبوع الثالث لأفضل 20 شركة ناشئة مشاركة، ضمن مرحلة تسريع الأعمال، وذلك تمهيدًا لعرضها افتراضيًا على لجنة تحكيم واختيار المتأهلين الستة للنهائيات في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه.

وستعرض الفرق الستة حلولها أمام لجنة تحكيم تضم شركاء استراتيجيين وقادة من قطاع المياه، ومستثمرين وممثلين عن جهات حكومية، خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.

وتستقبل هذه النسخة مشاريع في مراحل التخطيط والإطلاق والنمو، وتستهدف حلولاً قابلة للتطبيق والتطوير والتوسع، كما سيتيح فتح المشاركة أمام الشباب من مختلف دول العالم استقطاب ابتكارات تستجيب لاحتياجات مائية متنوعة، وربط أصحابها بخبرات تساعدهم على تطوير مشاريعهم والاستعداد لعرضها أمام الجهات المعنية.