اتحاد الكرة يوفر 6 طائرات لنقل جماهير الإمارات لمؤازرة المنتخب في نهائي «خليجي 27»

جدة في 4 أكتوبر / وام / أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم توفير 6 طائرات خاصة لنقل الجماهير الإماراتية إلى مدينة جدة، لمؤازرة المنتخب الوطني في مباراته أمام نظيره السعودي في نهائي كأس الخليج العربي «خليجي 27» المقرر الثلاثاء المقبل، وذلك في إطار دعم المنتخب وتعزيز الحضور الجماهيري الإماراتي في المباراة المرتقبة.

وأوضح الاتحاد أنه سيتم إطلاق رابط التسجيل أمام الجماهير اليوم الأحد، للراغبين في الاستفادة من الرحلات المخصصة لنقل المشجعين إلى جدة.

ويستعد منتخب الإمارات لمواجهة نظيره السعودي في المباراة النهائية، المقررة الثلاثاء 6 أكتوبر على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وتنطلق في الساعة 9 مساءً بتوقيت السعودية، و10 مساءً بتوقيت الإمارات.