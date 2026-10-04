عبدالله المري يؤكد أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز الجاهزية الأمنية

دبي في 4 أكتوبر / وام / تفقد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، واطلع على مستوى الجاهزية والعمليات الأمنية والميدانية، والمشاريع والمبادرات التطويرية، والأنظمة والتقنيات الحديثة الداعمة للعمل، إلى جانب مؤشرات الأداء ونتائج الفرق التخصصية.

وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري أهمية مواصلة تطوير منظومة العمل ورفع مستويات الجاهزية والاستعداد، وتعزيز التدريب التخصصي، والتوسع في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية الحديثة، والاستفادة من البيانات والمؤشرات في استشراف التحديات ورفع كفاءة الأداء وسرعة ودقة تنفيذ المهام.

وشدد معاليه على ضرورة مواكبة المتغيرات المتسارعة في المجالات الأمنية والتقنية، وتحويل التقنيات الحديثة إلى أدوات عملية تعزز قدرات الفرق الميدانية، مؤكداً أن المحافظة على النتائج المتميزة تتطلب مواصلة التطوير، واستشراف الاحتياجات المستقبلية، وتطوير القدرات البشرية والتقنية، وابتكار أساليب عمل ترفع كفاءة الاستجابة وتنفيذ المهام.

جاء ذلك خلال التفتيش السنوي للإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، حيث اطلع معاليه على أبرز الإحصائيات والمؤشرات والنتائج التي حققتها الإدارة العامة، ومستوى الأداء في مختلف الإدارات والتخصصات التابعة لها، والجهود المبذولة في تنفيذ المهام الأمنية والميدانية.

كما اطلع معاليه على عدد من المشاريع والمبادرات التطويرية، واستمع إلى عرض حول الأنظمة والتقنيات الحديثة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في دعم العمليات الميدانية، وتحليل البيانات، ودعم اتخاذ القرار، وتطوير آليات التخطيط والمتابعة واستثمار الموارد بالشكل الأمثل.

واطلع كذلك على منظومة العمل في مركز الاستجابة المسلحة، وآليات الاستعداد والتعامل مع الحالات والمهام المختلفة، ومؤشرات الجاهزية والتدريب، إلى جانب جهود إدارة التفتيش الأمني K9، التي سجلت 280 ضبطية في مختلف تخصصات التفتيش الأمني، فضلاً عن عدد من المهام الخارجية.

وشملت الجولة الاطلاع على جهود فريق الدراجات الهوائية، الذي نفذ خلال عام 2025 نحو 517 مهمة في المناطق السياحية، فيما بلغ عدد حجوزات الدراجات الهوائية 20 ألفاً و778 حجزاً، إلى جانب 66 مشاركة في الفعاليات وتقديم 330 خدمة للجمهور.

كما اطلع معاليه على مؤشرات السعادة والتحفيز في بيئة العمل، حيث بلغت نسبة السعادة الوظيفية الداخلية 96%، ونسبة التحفيز 100%، مؤكداً أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل ركيزة أساسية في استدامة التميز المؤسسي ورفع كفاءة الأداء الميداني.

وفي ختام التفتيش، تجول معالي الفريق عبدالله خليفة المري في مرافق الإدارة العامة، واطلع على التجهيزات والمعدات المستخدمة في العمليات التخصصية والميدانية، وتفقد مدرعات الاقتحام والمداهمة، مؤكداً ضرورة الاستمرار في تطوير منظومة المعدات والتجهيزات والمحافظة على جاهزيتها، بالتوازي مع تأهيل وتدريب الكوادر البشرية على استخدامها بكفاءة واحترافية