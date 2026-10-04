"الفيكتوري" يحصد المركزين الأول والثاني في السباق التأهيلي لجائزة شنغهاي الكبرى

شنغهاي في 4 أكتوبر / وام / حسم ثنائي فريق «الفيكتوري» أليك ويكستروم وشون تورينتي المركزين الأول والثاني في السباق التأهيلي الرسمي لجائزة شنغهاي الكبرى، ضمن منافسات بطولة العالم للفورمولا 1 للزوارق السريعة، ليكونا أول المنطلقين في السباق الرئيسي غداً الاثنين، في يوم شهد تفوقاً لافتاً للفريق الإماراتي، الذي فاز أيضا بسباقي السرعة.

وحقق ويكستروم أفضل زمن في السباق التأهيلي على متن زورق «الفيكتوري 3»، مسجلاً 43.986 ثانية، متقدماً على زميله تورينتي على متن زورق «الفيكتوري 1» بزمن 44.193 ثانية.

ويعد المركز الأول في التأهيل الأول من نوعه في مسيرة ويكستروم ببطولة العالم، ليحصل على أفضلية الانطلاق من المركز الأول في السباق الرئيسي، بينما ينطلق تورينتي من المركز الثاني، وسط تطلعات الفريق إلى المنافسة على الفوز بالسباق.

وجاء ستيفان أرناد، سائق فريق الشارقة، في المركز الثالث بزمن 44.321 ثانية، يليه سامي سيلو، سائق فريق كومباراتو الإيطالي، في المركز الرابع بزمن 44.470 ثانية، ثم جرانت تراسك، سائق فريق الشارقة، في المركز الخامس بزمن 44.886 ثانية.

وتواصل تفوق «الفيكتوري» في سباقات السرعة، حيث فاز ويكستروم بسباق السرعة الأول، ليحصد 10 نقاط رفع بها رصيده إلى 30 نقطة في بطولة العالم للسائقين، ويتقدم إلى المركز السادس في الترتيب العام، متفوقاً على جرانت تراسك الذي حل ثانياً، وسامي سيلو صاحب المركز الثالث.

كما أحرز تورينتي المركز الأول في سباق السرعة الثاني، وحصل على 10 نقاط عزز بها صدارته للترتيب العام لبطولة العالم للسائقين برصيد 50 نقطة، متقدماً على ستيفان أرناد الذي جاء ثانياً، وستفيان هاجين من فريق الصين في المركز الثالث.

وأسهمت نتائج اليوم في تقدم فريق «الفيكتوري» مؤقتاً إلى صدارة الترتيب العام لبطولة العالم للفرق برصيد 80 نقطة، متقدماً على فريق الشارقة صاحب المركز الثاني برصيد 69 نقطة، وفريق أبوظبي الثالث برصيد 68 نقطة.

وقال أليك ويكستروم، سائق زورق «الفيكتوري 3»، إن اليوم كان مميزاً بالنسبة له وللفريق، معرباً عن سعادته بتحقيق أول مركز انطلاق أول في مسيرته ببطولة العالم، مشيراً إلى أن الفريق نجح في الوصول إلى الإعداد المناسب للزورق، خاصة بعد الاستفادة من التدريبات التي أقيمت في دبي قبل التوجه إلى شنغهاي.

من جانبه، أعرب شون تورينتي، سائق زورق «الفيكتوري 1»، عن سعادته بالمستوى الذي قدمه الفريق، مؤكداً أن النتائج تعكس العمل الكبير الذي يقوم به، وأن الفوز بسباق السرعة وإضافة 10 نقاط إلى رصيده يمثلان خطوة مهمة في سباق المنافسة على بطولة العالم.

وقال إن انطلاق زورقي «الفيكتوري» من المركزين الأول والثاني يضع الفريق في موقع مميز قبل السباق الرئيسي، مشيراً إلى أن المنافسة تتطلب تقديم سباق ذكي وقوي لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة.