سارة الأميري: المعلم شريك أصيل في مسيرة التنمية المستدامة

أبوظبي في 4 أكتوبر / وام / أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة التربية والتعليم أن اليوم العالمي للمعلمين يجسّد تقديراً إنسانياً مشتركاً لرسالة تُبنى بها العقول وتتسع آفاق الشعوب، ووفاءً لمن يغرسون في نفوس الطلبة الثقة والقيم والشغف بالمعرفة، مشيرة إلى أن المعلّم شريك أصيل في التحوّل الحضاري الذي شهدته دولة الإمارات، بما أسهم به في إعداد أجيال حملت طموحات الوطن وشاركت في نهضته.

وأضافت أن دعم القيادة الرشيدة للمعلّمين يعكس إيماناً راسخاً بمكانتهم، وحرصاً على تمكينهم من مواصلة رسالتهم وتطوير قدراتهم، مؤكدةً أن تكامل أدوارهم مع الأسرة يمنح الطلبة أساساً متيناً للنمو والتعلّم، ويعزّز استعدادهم للمستقبل.

وهنّأت معاليها الكوادر التربوية بهذه المناسبة، معربةً عن اعتزازها بعطائهم المتجدّد وأثرهم الباقي في حياة طلبتهم، وتفانيهم في إعداد أجيال تمتلك المعرفة والقدرة على الإسهام في مسيرة الوطن بثقة واقتدار.