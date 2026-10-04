حاكم الشارقة يفتتح مبنى أكاديمية الشارقة للتعليم

الشارقة في 4 أكتوبر / وام / افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم الأحد، مبنى أكاديمية الشارقة للتعليم، الذي يجسّد توجّهها نحو توفير بيئة أكاديمية متكاملة، تتجاوز مفهوم القاعات الدراسية التقليدية والجمع بين التعلّم والبحث والتفاعل والتطوير المهني، ليوفر تجربة تعليمية تتمحور حول الإنسان، وتدعم الابتكار والتعاون، وتُسهم في إعداد كوادر تربوية قادرة على تطوير مستقبل التعليم.

وتفضل سموه فور وصوله للمبنى الواقع في المدينة الجامعية بإزاحة الستار عن اللوح التذكاري، متجولاً سموه في المبنى الذي يضم منظومة متكاملة من المرافق التعليمية والبحثية والخدمية، ومساحات مخصّصة للتفاعل والأنشطة الطلابية، بما يثري التجربة التعليمية، ويعزّز التعاون والتواصل بين أفراد المجتمع الأكاديمي، ضمن بيئة آمنة وشاملة تراعي التنوع وتكافؤ الفرص.

وتعرف سموه على ما يحويه المبنى من مرافق طلابية ومركز مصادر التعلم، وقسم شؤون الخدمات الطلابية، والمرافق الإدارية والخدمات المساندة، والجهود التي تعمل عليها الأكاديمية لتوفير بيئة تعليمية شاملة وداعمة لذوي الإعاقة، ومنظومة الأمن والسلامة والبنية التقنية والمبنى الذكي.

ويضم المبنى في مرحلته الأولى مجموعة من القاعات الدراسية والتدريبية المصمّمة لتلبية متطلبات البرامج الأكاديمية، واستيعاب مختلف أساليب التدريس والتعلّم، وتشمل القاعات الدراسية 9 قاعات تتسع كل منها لـ 25 طالباً، بطاقة استيعابية إجمالية تبلغ 225 طالباً، والقاعات التدريبية البالغ عددها 4 قاعات تتسع كل منها لـ 75 طالباً، بطاقة استيعابية إجمالية تبلغ 300 طالب، وقاعة دامجة، صممت لاستضافة المحاضرات والورش التدريبية والمساقات ذات الأعداد الكبيرة، مع توفير بيئة ملائمة للتفاعل والتعلّم التعاوني، ولتسهم في توفير تجربة تعليمية متكاملة تواكب تنوّع البرامج الأكاديمية، وتدعم تطبيق أساليب التدريس الحديثة.

وسيشهد المبنى ضمن المرحلة الثانية تطويراً على الدور العلوي ومجموعة من المرافق الإضافية التي تستكمل منظومة الحرم الجامعي، حيث سيشمل التطوير المبنى الإداري وقاعة مجلس الأمناء والقاعات متعددة الأغراض، والمرافق الرياضية، ومبنى سكنياً، واستوديو يتضمن مساحة تصوير متخصصة في إنتاج حلقات مرئية وصوتية وإجراء حوارات ومقابلات وصناعة المحتوى الإعلامي، واستراحة مخصّصة للموظفين، بما يوفّر بيئة عمل متكاملة تلبّي احتياجات مجتمع الأكاديمية.