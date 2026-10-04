"كهرباء وجامعة الشارقة" تنظمان ندوة قانونية حول التفتيش الميداني

الشارقة في 4 أكتوبر/ وام/ نظمت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة ممثلة في إدارة البحوث والدراسات بالتعاون مع كلية القانون بجامعة الشارقة، ندوة علمية متخصصة تناولت الجوانب القانونية المرتبطة بالتفتيش الميداني الخاصة بمجالات عمل الهيئة وذلك بحضور نخبة من المختصين والمفتشين في الهيئة وأعضاء الهيئة الأكاديمية بالجامعة بهدف تعزيز التوعية القانونية وترسيخ الممارسات الصحيحة في ضبط وإجراء أعمال التفتيش الميداني.

وشهدت الندوة تسليط الضوء على عدد من الموضوعات الخاصة بالضوابط والتشريعات المنظمة لعمليات التفتيش، وحقوق وواجبات المفتشين أثناء تأدية مهامهم.

وأوضح الدكتور حسن الزرعوني مدير إدارة البحوث والدراسات بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أن تنظيم هذه الفعالية يأتي في إطار حرص الهيئة المستمر على رفع كفاءة كوادرها الميدانية وتزويدهم بالمعارف التشريعية الحديثة التي تضمن أداءهم لمهامهم بأعلى مستويات المهنية والشفافية، مؤكداً أهمية الشراكة الاستراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية الرائدة وفي مقدمتها جامعة الشارقة.

واستعرض الدكتور حسين العسكر مدير إدارة خدمة المشتركين بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة خلال الندوة عدداً من الأطر التشريعية المنظمة لأعمال التفتيش لضمان تحقيق التوازن بين التأكد من تطبيق معايير السلامة والجودة، وصون الحقوق القانونية لجميع الأطراف، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات والممارسات العملية، بما يسهم في تعزيز الوعي القانوني ودعم كفاءة الممارسات المهنية في أعمال التفتيش وتبادل الخبرات بين الجانبين.