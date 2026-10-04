خطة لتوسيع قاعدة ممارسي الشراع في آسيا خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد القاري

ناغويا في 4 أكتوبر / وام / استعرض محمد العبيدلي، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي للشراع، الأمين العام لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، استراتيجية تطوير رياضة الشراع في القارة الآسيوية، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للشراع الذي عُقد اليوم في مدينة ناغويا اليابانية، على هامش دورة الألعاب الآسيوية “آيتشي–ناغويا 2026”.

وشهد الاجتماع حضور فينود كومار تيواري، نائب المدير العام للمجلس الأولمبي الآسيوي، وبياتريز غونزاليس لونا، نائبة رئيس الاتحاد الدولي للشراع، إلى جانب ممثلي الاتحادات الوطنية الأعضاء.

واعتمدت الجمعية العمومية مجلس الإدارة الجديد للاتحاد الآسيوي للشراع، حيث أُعيد انتخاب الدكتور مالاف شروف رئيساً للاتحاد بالتزكية، كما انتُخب خمسة نواب إقليميين يمثلون مختلف مناطق القارة، من بينهم محمد العبيدلي نائباً للرئيس عن منطقة غرب آسيا، مع تجديد الثقة به رئيساً للجنة التطوير.

وخلال الاجتماع، قدّم العبيدلي استراتيجية تطوير رياضة الشراع في آسيا، والتي ترتكز على توسيع قاعدة الممارسين، والاهتمام بالمراحل السنية، واكتشاف المواهب ورعايتها، إلى جانب تعزيز برامج التطوير الفني ورفع مستويات الأداء، بما يسهم في تعزيز حضور القارة في المنافسات الدولية.

وأكد العبيدلي أن تطوير رياضة الشراع يمثل أحد المحاور الرئيسة في خطة عمل الاتحاد خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الجديدة تستهدف الارتقاء بالمستوى الفني للشراع الآسيوي، وتعزيز قدرته التنافسية، بما يرسخ مكانة القارة بين أبرز القوى العالمية في هذه الرياضة.