سلطان القاسمي يشهد توقيع هيئة الشارقة للتعليم الخاص اتفاقيات تعاون إستراتيجية لتعزيز جودة التعليم وتمكين المعلمين

الشارقة في 4 أكتوبر / وام / شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم الأحد، توقيع هيئة الشارقة للتعليم الخاص، اتفاقيات تعاون استراتيجية، مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو" بالشارقة، وشركة فرانكلين كوفي الشرق الأوسط، ومركز فصيح للتعليم الإلكتروني.

ووقع الاتفاقيات كل من علي أحمد الحوسني، مدير عام هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وسالم عمر سالم، مدير المكتب الإقليمي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو" بالشارقة، وعمار أحمد عبدالرسول، الرئيس التنفيذي لشركة فرانكلين كوفي الشرق الأوسط، والدكتورة ساجدة سالم محمد، المدير التنفيذي لمركز فصيح للتعليم الإلكتروني.

وتهدف الاتفاقية بين هيئة الشارقة للتعليم الخاص، ومنظمة "الإيسيسكو" بالشارقة، إلى وضع إطار عام مرن وغير حصري للتعاون المؤسسي بين الطرفين في مجالات التربية والتعليم والعلوم والثقافة والتكنولوجيا والابتكار والشباب، بما يدعم جودة التعليم الخاص، وتبادل المعرفة والخبرات، وبناء القدرات، وتطوير مبادرات ذات أثر محلي وإقليمي ودولي، وفقاً لاختصاصات كل طرف وأنظمته وإمكاناته المتاحة، ودون الارتباط بمشروع محدد.

وستعمل الاتفاقية بين هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وفرانكلين كوفي الشرق الأوسط على إنشاء إطار استراتيجي للتعاون لدعم مستهدفات الهيئة في تطوير منظومة التعليم الخاص، وتطوير القيادات التعليمية والمساعدة على بناء ثقافة القيادة داخل المدارس، وتمكين المعلمين، وتعزيز الشراكة بين المدرسة والأسرة، وتنفيذ وتطوير مشاريع تعليمية نوعية ذات أثر مستدام، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات العالمية في مجالات القيادة والتعليم.

وستعزز الاتفاقية الاستثمار في بناء شخصية الطالب وتنمية مهارات القيادة لديه، من خلال برنامج "القائد في داخلي" الموجه إلى طلبة المرحلة الثانوية في مدارس القطاع الخاص بإمارة الشارقة؛ بما يعزز لديهم مهارات القيادة والمسؤولية والمبادرة، ويمكنهم من قيادة ذواتهم والإسهام الإيجابي في مجتمعاتهم.

وتهدف الاتفاقية بين هيئة الشارقة للتعليم الخاص، ومركز فصيح للتعليم الإلكتروني إلى الاستفادة من الخبرات المتخصصة في مجال تعليم اللغة العربية وتطوير ممارساتها التعليمية، ودعم المبادرات والبرامج التي تسهم في تطوير تعليم اللغة العربية، وتعزيز تبادل الخبرات والتجارب في مجالات تدريب الكوادر التدريسية وتطوير المناهج والموارد التعليمية، والإسهام في تطوير تعليم اللغة العربية من خلال تبادل الخبرات والتجارب المهنية مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وتدريب وتأهيل الكوادر التدريسية العاملة في مجال تعليم اللغة العربية، والتعاون في الدراسات والأبحاث والمبادرات ذات الصلة بتطوير تعليم اللغة العربية، وتبادل الخبرات في توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تعليم اللغة العربية وتطوير مواردها، وغيرها من الأهداف الاستراتيجية.