خليفة بن طحنون بن محمد وشخبوط بن نهيان يُقدِّمان واجب العزاء في وفاة سيف مبارك الخييلي

العين في 4 أكتوبر/ وام/ قدَّم معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، واجب العزاء في وفاة المغفور له سيف مبارك عبيد بالقطري الخييلي.

وأعرب معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان خلال زيارتهما مجلس العزاء في مجلس المرخانية في منطقة العين، عن صادق تعازيهما ومواساتهما لأسرة الفقيد، داعيين المولى عزَّ وجلَّ أن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما حضر مجلس العزاء سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي، المدير العام للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.