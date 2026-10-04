وزارة الاستثمار تشارك في قمة ومعرض عالم الذكاء الاصطناعي "أبوظبي 2026"

أبوظبي في 4 أكتوبر / وام / تشارك وزارة الاستثمار في قمة ومعرض عالم الذكاء الاصطناعي "أبوظبي 2026"، على مدار يومي 6 و7 أكتوبرالجاري في مركز أدنيك أبوظبي.

وتسلط الوزارة الضوء على جهود دولة الإمارات لتحويل الزخم الاستثماري المتنامي في مجال الذكاء الاصطناعي إلى شركات وقدرات وطنية وفرص عمل نوعية، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام على المدى الطويل.

وأكد معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، أن الطموحات لا تقتصر على جذب الاستثمارات فقط، وإنما تمتد لتشمل تأسيس وتوسيع نطاق المزيد من شركات الذكاء الاصطناعي داخل الدولة، وتوسيع نطاق تطبيقاته عبر مختلف القطاعات، وتعزيز القدرات المحلية، وتوفير وظائف عالية القيمة، وترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي.

وأضاف معاليه أن ما يميز دولة الإمارات ليس مجرد حافز واحد، بل تكامل منظومة متكاملة من المزايا، تشمل الطموح الحكومي طويل الأمد، وسهولة الوصول إلى صناع القرار، وبيئة تنظيمية تستشرف المستقبل، وبنية تحتية عالمية المستوى، إلى جانب القدرة على استقطاب الكفاءات المناسبة والاحتفاظ بها، إذ تشكل الاستثمارات المحلية المباشرة ركيزة أساسية في هذه الاستراتيجية إلى جانب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأشار معاليه إلى أن حجم الاستثمارات المحلية المباشرة في دولة الإمارات تتراوح بين 100 و119 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل نحو 2.5 ضعف التدفقات السنوية للاستثمار الأجنبي المباشر، مدفوعة باستثمارات صناديق الثروة السيادية والمكاتب العائلية والشركات الخاصة، إلى جانب رؤوس الأموال الدولية.

وتنظم شركة inD قمة ومعرض عالم الذكاء الاصطناعي أبوظبي 2026، باستضافة دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي، وبمشاركة "سليوشنز بلس"، إحدى شركات مبادلة، "الشريك العالمي".

ويجمع الحدث نخبة من المؤسسات ورواد التكنولوجيا، بما في ذلك مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، ومجموعة جي 42، وأمازون ويب سيرفيسز، وعلي بابا كلاود، وميسترال إيه آي، ودل تكنولوجيز، وغيرها.

كما يستعرض التحولات التي تقودها تقنيات الذكاء الاصطناعي انطلاقاً من أبوظبي، ويجمع أكثر من 400 شركة كبرى وناشئة متخصصة في الذكاء الاصطناعي، وأكثر من 50 جهة حكومية، وما يزيد على 20 شركة مليارية ناشئة.

وستكشف شركة جينيسيس إيه آي، المتخصصة في الاستشارات الاستثمارية المدعومة بالذكاء الاصطناعي رسمياً عن منصة "فايننشال آي دي" خلال المعرض.

كما توفر شركة "فير فاليويشن دوت كوم" حلولها لتحويل البيانات المالية إلى تحليلات ومخرجات جاهزة لاتخاذ القرار وعرضها على مجالس الإدارات خلال دقائق.

وستقدم شركة ريد هات المزود العالمي لحلول البرمجيات مفتوحة المصدر للمؤسسات، حلول ريد هات إيه آي القائمة على بيئة السحابة الهجينة المفتوحة، وتستعرض شركة فيد تونا وهي منصة إماراتية تعتمد على تقنية التعلم الاتحادي، حلولاً تتيح للمؤسسات المالية تدريب نماذج مشتركة للتعلم الآلي، مع إبقاء البيانات والسجلات الحساسة داخل كل مؤسسة دون الحاجة إلى نقلها أو مشاركتها خارجياً.

وستعرض شركة سوق فيو التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، الإصدار الثاني من تطبيقها الاستثماري المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والذي يوظف تقنيات التلعيب لمساعدة المستثمرين الجدد على تنمية معرفتهم المالية واكتساب الخبرة قبل استثمار أموالهم فعلياً.