غرفة الشارقة تعزز تنافسية القطاع الخاص وتدعم توسع الشركات في الأسواق الإقليمية والدولية

الشارقة في 4 أكتوبر / وام / تواصل غرفة تجارة وصناعة الشارقة ترسيخ دورها كممكن رئيسي للقطاع الخاص، من خلال تعزيز تنافسية الشركات ودعم توسع أعمالها في الأسواق الإقليمية والدولية، عبر منظومة متكاملة من الخدمات والمبادرات التي تستهدف تنمية الصادرات، وتوسيع الشراكات والفرص التجارية، وتعزيز حضور الشركات في المعارض والبعثات والفعاليات الاقتصادية العالمية.

وفي هذا الإطار، نفذت الغرفة زيارة ميدانية إلى شركة "بادامي القابضة"، المتخصصة في توزيع قطع غيار السيارات وحلول سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية، للاطلاع على عملياتها وخططها المستقبلية، واستعراض الفرص التي توفرها منظومة خدمات الغرفة لدعم توسع الشركة وتعزيز حضورها في الأسواق الخارجية.

واطلع وفد الغرفة خلال الزيارة على منظومة أعمال "بادامي القابضة" إلى جانب خطط الشركة ومشاريعها المستقبلية، حيث يعد مركز التوزيع التابع لها في الشارقة من أكبر المرافق الإقليمية الداعمة لشبكتها العالمية في توزيع قطع الغيار، بما يعكس أهمية الإمارة كمركز تجاري ولوجستي يخدم حركة التجارة وتدفق المنتجات إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

جاءت الزيارة برئاسة سعادة محمد أحمد أمين العوضي، المدير العام لغرفة تجارة وصناعة الشارقة، وحضور جمال سعيد بوزنجال، مدير إدارة الاتصال المؤسسي، وعلي الجاري، مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات، إلى جانب عدد من كوادر الغرفة وموظفيها، وكان في استقبال وفد الغرفة أسد بادامي، المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "بادامي القابضة"، وعدد من المديرين والمسؤولين التنفيذيين في الشركة.

وأكد سعادة محمد أحمد أمين العوضي أن غرفة الشارقة تواصل تطوير أدواتها وخدماتها الموجهة للقطاع الخاص بما يواكب تطلعات الشركات ويدعم نموها وتوسعها، مشيراً إلى أن التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال يمثل ركيزة أساسية لفهم احتياجات الشركات والتعرف على الفرص التي يمكن من خلالها تعزيز تنافسيتها ودعم حضورها في الأسواق الخارجية.

وأوضح أن قطاع تجارة قطع غيار السيارات يمثل أحد القطاعات الحيوية المرتبطة بحركة التجارة والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، لما يتمتع به من امتداد واسع في الأسواق الإقليمية والدولية، مؤكداً حرص الغرفة على دعم الشركات العاملة في هذا القطاع وتمكينها من الاستفادة من برامجها ومبادراتها في تنمية الصادرات والترويج لمنتجاتها وخدماتها، إلى جانب تعزيز مشاركتها في المعارض والفعاليات التجارية المتخصصة.

وأشار سعادة العوضي إلى أن وجود مرافق إقليمية متخصصة بحجم مركز "بادامي القابضة" في الشارقة يعكس تنوع الأنشطة الاقتصادية التي تحتضنها الإمارة، وتكامل بنيتها التجارية واللوجستية، مؤكداً أن الغرفة تعمل على مواكبة الخطط التوسعية للشركات، وتعزيز استفادتها من البيئة الداعمة التي توفرها منظومة الأعمال في الشارقة، بما يسهم في رفع كفاءة سلاسل التوريد وتعزيز تنافسية القطاع الخاص.

من جانبه، أعرب أسد بادامي عن تقديره لمبادرة غرفة الشارقة وزيارتها الميدانية، مثمناً دورها في مساندة مجتمع الأعمال وتعزيز قدرة الشركات على تطوير أعمالها والتوسع في الأسواق الخارجية، مشيراً إلى أن الزيارة تعكس أهمية التواصل المباشر بين الغرفة ومؤسسات القطاع الخاص والاطلاع على احتياجاتها وتطلعاتها المستقبلية.

وأكد أن البيئة الاستثمارية والبنية التحتية والخدمات اللوجستية المتطورة التي توفرها الشارقة تشكل عوامل داعمة لنمو أعمال الشركة وتطوير عملياتها، لافتاً إلى أن الابتكار والجودة يمثلان محركين رئيسيين لخططها التوسعية.

وقدم وفد الغرفة خلال اللقاء عرضاً تعريفياً شاملاً للخدمات والمبادرات والأجهزة التابعة لها الرامية إلى دعم الشركات المحلية وتوسيع أعمالها.

واستعرض علي الجاري برامج وخطط "مركز الشارقة لتنمية الصادرات" الترويجية، واستطلع الوجهات والأسواق الواعدة التي تتطلع الشركة إلى دخولها تمهيداً لتنظيم بعثات تجارية إليها، مشجعاً إياها على المشاركة في المعارض العامة والمتخصصة التي ترعاها الغرفة، والانضمام إلى وفود الغرفة في المعارض والفعاليات الخارجية للترويج لمنتجاتها وخدماتها.

واستعرضت الغرفة معايير "جائزة الشارقة للتميز" وحث الشركة على الترشح لها لدورها في ترسيخ معايير الجودة ورفع الكفاءة التشغيلية، وتطوير نظم العمل، ومطابقة أعلى الممارسات المؤسسية، كما عرضت الغرفة برامج "مركز الشارقة للتدريب" وآفاق التعاون في تأهيل الكوادر وتطوير المهارات الفنية والإدارية للعاملين في الشركة بما يواكب متطلبات السوق.

وتناول اللقاء دور مجموعات العمل القطاعية التابعة للغرفة بوصفها حلقة وصل مؤسسية تنقل صوت القطاع الخاص ومرئياته إلى الجهات الحكومية والجهات المعنية، وتسهم في إطلاق مبادرات نوعية تعزز ازدهار قطاع المركبات ومستلزماتها.

وأكدت الغرفة جاهزية مرافقها العامة وخدماتها المساندة لاستضافة فعاليات الشركة وأنشطتها.

وتفقد وفد الغرفة مرافق المركز اللوجستي لـ"بادامي القابضة"، التي تتبعها إحدى شركات بادامي الموزع الحصري لزيوت وشحوم ادنوك فويجر في دولة الإمارات العربية المتحدة، خارج نطاق شبكة محطات الخدمة الرسمية التابعة لشركة أدنوك.

واطلع الوفد على إدارة وأقسام التوزيع، وإدارة وأقسام التخزين وسلاسل الإمداد، ومرافق التدريب والتأهيل، وقسم فحص وضمان جودة المنتجات الذي يتحقق من مطابقة قطع الغيار لمعايير السلامة والموثوقية، إضافة إلى المرافق العامة والمساندة للمركز.

واختتمت الجولة ببحث آليات تطوير التعاون المستقبلي والشراكة المستمرة بين الغرفة والشركة، وأكد الطرفان مواصلة التنسيق والعمل المشترك بما يخدم نمو قطاع تجارة قطع غيار السيارات، ويعزز كفاءة سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية، ويدعم استدامة أعمال القطاع واستقرار بيئة الأعمال في الإمارة.