هدف واحد يفصل منتخب الإمارات عن معادلة أفضل حصيلة تهديفية في «خليجي»

جدة في 4 أكتوبر /وام/ يواصل منتخب الإمارات الوطني لكرة القدم تقديم مستويات هجومية مميزة في بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27»، بعدما رفع رصيده إلى 9 أهداف خلال أربع مباريات، ليصبح على بعد هدف واحد من معادلة أفضل حصيلة تهديفية حققها في نسخة واحدة من البطولة.

وافتتح المنتخب مشواره في البطولة بالفوز على اليمن بأربعة أهداف، قبل أن يضيف ثلاثة أهداف في مرمى البحرين، ثم سجل هدفاً أمام قطر في ختام دور المجموعات، وهدفاً آخر أمام عمان في الدور نصف النهائي، ليصل إجمالي أهدافه إلى 9، بمعدل 2.25 هدف في المباراة الواحدة.

وبات المنتخب بحاجة إلى هدف واحد في المباراة النهائية أمام المنتخب السعودي لمعادلة أفضل رصيد تهديفي له في نسخة واحدة من كأس الخليج، والبالغ 10 أهداف، والذي حققه مرتين؛ الأولى في النسخة الثامنة التي أقيمت في البحرين عام 1986، عندما سجل 10 أهداف في ست مباريات، والثانية في النسخة الحادية والعشرين التي استضافتها البحرين عام 2013، بعدما أحرز 10 أهداف في خمس مباريات.

ويخوض منتخب الإمارات المباراة النهائية لـ«خليجي 27» أمام المنتخب السعودي، الثلاثاء المقبل، على استاد الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، بعدما تأهل إلى النهائي إثر فوزه على المنتخب العماني بهدف دون رد في الدور نصف النهائي.

وتمنح المباراة النهائية المنتخب فرصة لتجاوز أفضل حصيلة تهديفية في تاريخ مشاركاته بكأس الخليج، في حال نجح في تسجيل هدفين أو أكثر، إلى جانب سعيه لإحراز لقبه الثالث في البطولة، بعد تتويجه بلقبي النسختين الثامنة عشرة عام 2007، والحادية والعشرين عام 2013.