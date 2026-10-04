لاعبو المنتخب: الجماهير حافزنا الأكبر ونسعى لإسعادها بلقب «خليجي 27»

جدة في 4 أكتوبر / وام / أكد لاعبو منتخب الإمارات الوطني لكرة القدم أن الدعم الجماهيري الذي رافق المنتخب طوال مشواره في بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27» كان عاملاً رئيسياً في تعزيز معنوياتهم وتحفيزهم على بلوغ المباراة النهائية، معربين عن تطلعهم إلى مواصلة هذه المساندة في مواجهة المنتخب السعودي، وبذل أقصى الجهود للتتويج باللقب وإسعاد الجماهير الإماراتية.

وقال سلطان عادل إن المنتخب العماني قدم مباراة قوية، وخاض اللقاء بطموح التأهل إلى النهائي، إلا أن لاعبي منتخب الإمارات تعاملوا مع المواجهة بروح جماعية، وتمكنوا من تحقيق هدفهم بالوصول إلى المباراة النهائية.

وأضاف أن الحضور الجماهيري الإماراتي الكبير كان له أثر إيجابي واضح على أداء اللاعبين، وأسهم في تعزيز ثقتهم داخل الملعب، مؤكداً أن الجماهير تمثل الدافع الأكبر للمنتخب، وأن اللاعبين سيقاتلون في المباراة النهائية من أجل تحقيق اللقب وإهدائه إلى الشعب الإماراتي.

وأشاد سلطان عادل بالمدرب الكرواتي زلاتكو داليتش، واصفاً إياه بأنه مدرب صاحب خبرة كبيرة، مؤكداً أن توجيهاته وأسلوبه الفني انعكسا بصورة إيجابية على أداء المنتخب، معرباً عن أمله في إنهاء البطولة بالتتويج باللقب.

من جانبه، أعرب علاء الدين زهير عن سعادته بالتأهل إلى المباراة النهائية، مؤكداً أن المنتخب واجه منافساً قوياً، وأن بلوغ النهائي كان الهدف الأهم من مواجهة الدور نصف النهائي، مشيراً إلى أن المباراة المقبلة تتطلب أعلى درجات التركيز والاستعداد.

وثمّن زهير المساندة الجماهيرية التي حظي بها المنتخب طوال المباراة، مؤكداً أن الجماهير لم تتوقف عن دعم اللاعبين منذ الدقيقة الأولى وحتى صافرة النهاية، وأن فرحتها تمثل حافزاً كبيراً لمواصلة العطاء، معرباً عن أمله في إسعادها مجدداً بالتتويج في المباراة النهائية.

بدوره، أكد لوكاس بيمنتا أن مواجهة المنتخب العماني لم تكن سهلة، في ظل قوة المنافس وامتلاكه جهازاً فنياً مميزاً، مشيراً إلى أن لاعبي منتخب الإمارات كانوا يدركون صعوبة المباراة، إلا أنهم نجحوا في تحقيق هدفهم بالتأهل إلى النهائي.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب الحصول على قسط من الراحة، إلى جانب التركيز والاستعداد الجيد للمباراة النهائية أمام المنتخب السعودي، مؤكداً أن المنتخب بات على بعد خطوة واحدة من إحراز اللقب، وأن اللاعبين سيبذلون أقصى ما لديهم لإسعاد الجماهير الإماراتية.