رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق: إنجاز المهيري في الألعاب الآسيوية مصدر فخر للرياضة الإماراتية

الشارقة في 4 أكتوبر / وام / أكد الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، أن الإنجاز الذي حققه الفارس الإماراتي عبدالله حميد المهيري، فارس نادي الشارقة للفروسية والسباق، بحصوله على الميدالية الفضية في منافسات قفز الحواجز للفردي ضمن دورة الألعاب الآسيوية «آيتشي–ناغويا 2026»، بعد أداء قوي لافت يمثل مصدر فخر للرياضة الإماراتية، ويجسد ثمرة الدعم الكبير والمتواصل الذي تحظى به الفروسية في إمارة الشارقة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وقال: "نبارك للفارس عبدالله حميد المهيري هذا الإنجاز المشرف، الذي يضاف إلى سجل إنجازات فرسان دولة الإمارات في المحافل الدولية، وحصوله على فضيتي الفردي والفرق يعكس المستوى المتقدم الذي وصل إليه فرساننا وقدرتهم على المنافسة فردياً وجماعياً في أكبر المحافل القارية".

وأضاف أن ما نشهده اليوم من حضور قوي ومتميز لفرساننا خارج الدولة لم يأتِ من فراغ، بل هو نتيجة رؤية بعيدة المدى ودعم متواصل من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي أولى رياضة الفروسية اهتماماً استثنائياً، ووفّر لها البيئة والبنية التحتية والإمكانات التي أسهمت في صناعة أجيال من الفرسان القادرين على المنافسة عالمياً.

وأكد أن فرسان نادي الشارقة للفروسية والسباق أصبحوا اليوم حاضرين بقوة في البطولات الدولية، ونرى أبناء النادي يرفعون علم دولة الإمارات في ميادين عالمية كبرى، وطموحنا لا يتوقف عند الوصول إلى البطولات الكبرى، بل نسعى دائماً إلى أن يكون فرسان الإمارات منافسين على المراكز الأولى ومنصات التتويج.

من جانبه، أعرب سعادة سلطان محمد خليفة اليحيائي، مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق، عن اعتزازه بما يحققه فرسان الإمارات من نتائج دولية، مؤكداً أن النجاحات المتواصلة تعكس حجم العمل الفني والإداري الذي تم على مدار سنوات لتطوير رياضة قفز الحواجز وإعداد الفرسان للمنافسات الكبرى.

وأضاف أن نادي الشارقة للفروسية والسباق أصبح اليوم محطة رئيسية في مسيرة عدد كبير من الفرسان، سواء من خلال البطولات الدولية التي يستضيفها، أو برامج التدريب والتطوير، أو الاحتكاك المستمر مع نخبة فرسان العالم.