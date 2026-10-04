تفاهم بين "سبارك" و"WTITC" لتعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا والبحث العلمي

الشارقة في 4 أكتوبر / وام / وقّع مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار «سبارك» مذكرة تفاهم استراتيجية مع مجلس تكنولوجيا المعلومات العالمي للتيلجو (WTITC) في الهند، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا والبحث العلمي والابتكار والاستثمار وتطوير الأعمال، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الشارقة وشبكة عالمية من شركات التكنولوجيا ورواد الأعمال والمبتكرين من مجتمع التيلجو.

وقّع مذكرة التفاهم في مقر المجمع، الدكتور فريد محمود الأميري، المدير التنفيذي للاستراتيجية في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، والسيد سونديب كومار ماكثالا، رئيس مجلس تكنولوجيا المعلومات العالمي للتيلجو.

وتشمل مجالات التعاون، البحوث التطبيقية، وتطوير ونقل التكنولوجيا، والتحقق من جاهزية التقنيات، والمشروعات التجريبية، وتبادل المعرفة والمواهب، والابتكار والاستثمار، وتسويق التكنولوجيا، إلى جانب دعم توسع الأعمال في الشارقة ودولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ويأتي التعاون في إطار جهود المجمع لتعزيز منظومة الابتكار في الشارقة، التي تجمع الجهات الحكومية والأوساط الأكاديمية والمؤسسات البحثية والقطاع الصناعي، وتوفر بيئة داعمة للبحث العلمي وتطوير النماذج الأولية والتقنيات وتسويقها، والوصول إلى الأسواق الدولية والإقليمية.

ويضم مجلس تكنولوجيا المعلومات العالمي للتيلجو شبكة دولية تشمل 2,843 شركة تكنولوجية في 63 دولة، إلى جانب رواد الأعمال والخبراء والمبتكرين والمتخصصين.

ومن خلال الشراكة، ستتاح لأعضاء المجلس فرص التواصل مع المؤسسات البحثية والجامعات والشركات والشركات الناشئة والمستثمرين في الشارقة، فيما سيتمكن رواد الأعمال والشركات والمبتكرون في منظومة الشارقة من تعزيز علاقاتهم مع شبكات التكنولوجيا والأعمال في الأسواق الدولية.

وقال الدكتور فريد محمود الأميري إن الشارقة نجحت في بناء منظومة ابتكار ترتبط بصورة متزايدة بشبكات عالمية في مجالات التكنولوجيا والمواهب والاستثمار، مؤكداً أن الشراكة مع مجلس تكنولوجيا المعلومات العالمي للتيلجو ستسهم في تحويل هذه الروابط إلى فرص عملية للتعاون البحثي وتطوير التكنولوجيا وتسويقها وتنمية الأعمال.

وأضاف أن ربط منظومة المجمع بالشبكة الدولية للمجلس سيسهم في إتاحة فرص إقليمية وعالمية أمام شركات التكنولوجيا ورواد الأعمال، وفتح مسارات دولية جديدة أمام المبتكرين والشركات في الشارقة.

من جانبه، قال السيد سونديب ماكثالا إن الشراكة توفر منصة لربط قدرات ومواهب وشركات مجتمع التكنولوجيا العالمي الناطق بلغة التيلجو بمنظومة الشارقة للبحث والابتكار، إلى جانب إيجاد فرص أمام التقنيات والشركات القائمة في الشارقة للوصول إلى أسواق دولية أوسع.

وتطورت الشراكة من خلال التواصل المستمر بين الجانبين، حيث قام ماكثالا بعدة زيارات إلى الشارقة وعقد لقاءات مع ممثلين عن الجهات الحكومية والأكاديمية والبحثية وقطاع الأعمال، بهدف تحديد مجالات عملية للتعاون والمصالح المشتركة.

وحضر مراسم التوقيع السيد بونالا لاكشمايا، وزير تكنولوجيا المعلومات الأسبق في ولاية أندرا براديش الموحدة ومستشار WTITC؛ وكيشور بولورو، أمين المجلس، وسيدهار غونيبالي، عضو مجلس الإدارة وممثل فرع كندا في المجلس، وراجكومار باندا، ورافيندر باياني من شركة أروناشالا ماينز، وماهيش موكارا، إلى جانب عدد من المسؤولين والشخصيات الأخرى.

ويهدف التعاون إلى بناء شراكات دولية مستدامة في مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار والاستثمار وتوسيع الأعمال، بما يفتح مسارات جديدة أمام الشركات ورواد الأعمال والمبتكرين من الجانبين.