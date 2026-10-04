بطولة “أبوظبي الدار للجولف” تنطلق 5 نوفمبر المقبل

أبوظبي في 4 أكتوبر / وام / أعلنت جولة “دي بي ورلد” أن شركة الدار أصبحت الراعي الرسمي لبطولة “أبوظبي الدار للجولف” 2026، أولى بطولتي التصفيات الختامية لموسم الجولة، والتي تقام بتنظيم مشترك بين مجلس أبوظبي الرياضي وجولة “دي بي ورلد” خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر المقبل على ملعب ياس لينكس في جزيرة ياس.

ويمثل الإعلان فصلاً جديداً في العلاقة بين جولة “دي بي ورلد” وشركة الدار، التي أصبحت شريكاً تسويقياً رسمياً وشريكاً عقارياً رسمياً للجولة منذ عام 2025، فيما ترتبط بعلاقة وثيقة مع البطولة بصفتها مالكة لملعب ياس لينكس، الذي يستضيف المنافسات منذ عام 2022.

وتشهد البطولة مشاركة أفضل 70 لاعباً متاحاً وفق ترتيب “السباق إلى دبي”، على أن يتأهل أفضل 50 لاعباً إلى البطولة الختامية لجولة “دي بي ورلد” في دبي بالأسبوع التالي.

وكان الإنجليزي آرون راي قد توج بلقب نسخة 2025، قبل أن يحرز أول ألقابه في البطولات الكبرى بفوزه ببطولة الولايات المتحدة للمحترفين خلال عام 2026.

وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة الدار إن إمارة أبوظبي نجحت في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للرياضة والترفيه والتجارب الاستثنائية وفق أعلى المستويات، مشيراً إلى أن الدار أسهمت في تطوير جزيرة ياس لتصبح واحدة من أبرز الوجهات الإقليمية للسكن والزيارة والاستثمار، ويأتي انضمامنا راعياً للقب بطولة أبوظبي الدار للجولف امتداداً طبيعياً لهذا الدور.

وأكد النجم الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي مشاركته في البطولة، في مؤشر جديد على المكانة التي تحظى بها، إذ يدخل المنافسات بصفته حامل لقب بطولة الماسترز وبطل “السباق إلى دبي”، وبسجل يضم ستة ألقاب في البطولات الكبرى.

وقال سعادة عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي إن بطولة أبوظبي الدار للجولف تعد امتداداً لنجاح أبوظبي في استضافة نخبة البطولات العالمية، وتؤكد المكانة التي رسختها العاصمة وجهة رئيسية لرياضة الجولف.

وثمن انضمام الدار شريكاً للقب البطولة، بما يعكس الشراكة الفاعلة بين المؤسسات الوطنية والقطاع الرياضي في دعم واستضافة الفعاليات العالمية، والإسهام في تقديم تجربة تليق بمكانة أبوظبي والمستوى العالمي للبطولة.

وأضاف: “نتطلع، مع مشاركة نخبة من أفضل لاعبي الجولف في العالم على ملعب ياس لينكس، إلى نسخة جديدة تعزز حضور رياضة الجولف في أبوظبي، وتسهم في جذب المزيد من الأجيال إلى ممارستها”.

من جانبه، قال جاي كينينجز، الرئيس التنفيذي لجولة “دي بي ورلد” إن هذه الاتفاقية تمثل خطوة بارزة لبطولة أبوظبي ولشراكتنا مع الدار. وقد أظهرت الشركة، منذ انضمامها إلى عائلة جولة دي بي ورلد، التزاماً واضحاً بتوظيف رياضة الجولف للتعريف بأبوظبي أمام جمهور عالمي، وتعزيز التواصل مع المجتمعات ودعم نمو هذه الرياضة.