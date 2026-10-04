زايد بن محمد بن زايد يحضر حفل استقبال بمناسبة زفاف أنجال صالح سليم المنهالي

أبوظبي في 4 أكتوبر / وام / حضر سمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، اليوم، حفل الاستقبال الذي أقامه صالح سليم المنهالي في مجلس بني ياس في أبوظبي، بمناسبة زفاف أنجاله "منصور" إلى كريمة سالم سليم حسن المنهالي، و"صالح غازي" إلى كريمة عقيل سالم سليم المنهالي، و"صقر فايز" إلى كريمة مطيع صبحان حفيظ المنهالي، و"حارب" إلى كريمة حاتم كرامه سعيد المنهالي، و"سلطان" إلى كريمة محسن عيضه ذيبان المنصوري.

وأعرب سموّه عن خالص التهاني للعرسان وذويهم، متمنياً لهم حياة أُسرية هانئة وسعيدة.

كما حضر حفل الاستقبال عددٌ من المسؤولين وأقارب العرسان وجمعٌ من المدعوين والمهنئين.