رئيس الدولة ورئيسة وزراء إيطاليا يبحثان خلال اتصال هاتفي علاقات التعاون والتطورات الإقليمية

أبوظبي في 4 أكتوبر / وام / بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ومعالي جورجيا ميلوني رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية اليوم خلال اتصال هاتفي، مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تعزيزها، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يخدم مصالحهما المشتركة، وذلك في إطار الشراكة الإستراتيجية التي تجمع البلدين.

وأكد الجانبان، خلال الاتصال، حرصهما على مواصلة تعزيز العمل المشترك لتحقيق أهداف شراكتهما الإستراتيجية بما يعود بالنماء والازدهار على شعبيهما.

كما استعرض سموه ورئيسة الوزراء الإيطالية عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة بشأنها لترسيخ أسباب الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم لمصلحة جميع شعوبه.