هيئة مطار الشارقة الدولي تطلق مجلس شبابها لتعزيز دور كوادرها في الارتقاء ببيئة العمل

الشارقة في 4 أكتوبر / وام / أطلقت هيئة مطار الشارقة الدولي مجلس شبابها بهدف توظيف طاقات كوادرها الشابة ومواهبهم وإتاحة المجال أمامهم لطرح أفكارهم ورؤاهم وتطوير مبادرات تسهم في الارتقاء ببيئة العمل بما يدعم أهداف الهيئة وإستراتيجيتها.

وقال سعادة علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي إن إطلاق مجلس الشباب يأتي بالتزامن مع يوم الإمارات للطيران المدني الذي يجسد الاعتزاز بمنجزات الدولة ودوره في تعزيز التواصل مع العالم ودعم حركة السفر والسياحة والتجارة وتأكيداً لدور الكوادر الشابة في مسيرة التطوير من خلال منصة تتيح لهم طرح أفكارهم وتحويلها إلى مبادرات تدعم الأهداف الاستراتيجية في بيئة عمل تشجع على الإبداع والتميز.

وتشمل اختصاصات المجلس تمثيل الشباب ونقل تطلعاتهم ومقترحاتهم وإعداد وتنفيذ المبادرات والبرامج وتقديم الأفكار التطويرية الداعمة للابتكار وتعزيز المشاركة المؤسسية والمجتمعية.

كما يتولى المجلس تمثيل الهيئة في المحافل والفعاليات والاجتماعات الشبابية المحلية والإقليمية والدولية وتنظيم الفعاليات وورش العمل والبرامج الشبابية داخل الهيئة إلى جانب بناء الشراكات والتنسيق مع المجالس والجهات ذات العلاقة.