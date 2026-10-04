ولي عهد رأس الخيمة يقدم واجب العزاء في وفاة والدة المستشار حسن الحبسي

رأس الخيمة في 4 أكتوبر/ وام/ قدّم سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة اليوم، واجب العزاء إلى سعادة المستشار حسن سعيد محيمد الحبسي النائب العام لإمارة رأس الخيمة، واخوانه، في وفاة المغفور لها والدتهم .

وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أسرة الفقيدة وذويها، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.

رافق سموه في مجلس العزاء بمنطقة خت برأس الخيمة الشيخ الدكتور محمد بن سعود بن خالد القاسمي، السكرتير الخاص لسمو ولي عهد رأس الخيمة.