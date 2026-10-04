شرطة رأس الخيمة تنظم جلسة حوارية

رأس الخيمة في 4 أكتوبر/ وام/ نظّمت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ممثلة في إدارة حماية ووقاية المجتمع "قسم الشرطة المجتمعية"، جلسة حوارية، ضمن مبادرتها "أسرة اليوم .. مستقبل الغد"، بالتزامن مع عام الأسرة، وذلك بمقر المجلس المجتمعي بمؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية، بحضور وعدد من الشخصيات النسائية القيادية من الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة بإمارة رأس الخيمة.

شارك في الجلسة سعادة سمية بن حارب السويدي عضو المجلس الوطني الاتحادي ورئيس مجلس أمناء مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية وسعادة حشيمة ياسر العفاري عضو المجلس الوطني الاتحادي، وأدارت الجلسة الإعلامية منى حمد العواني.

وخلال الجلسة تم مناقشة في دور الأسرة كشريك في بناء وطن متماسك ومستدام، ضمن نهج وطني يضع الأسرة في مقدمة الأولويات الوطنية والتنموية، لما لدور الأسر الهام في تربية الأبناء والأجيال وتأهيلهم وتنمية المهارات والقيم الإيجابية لديهم في زمن المتغيرات والتطور التكنولوجي.

كما أكدت المتحدثات خلال الجلسة الحوارية دور القيادة الرشيدة في تمكين الأسرة واعتبارها أولوية وطنية ومسؤولية اجتماعية مشتركة للاستثمار في تنمية المستقبل المستدام.