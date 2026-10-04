"بسمة الإمارات" تنفذ مبادرة "بسمة طالب.. نحو مستقبل أفضل"

رأس الخيمة في 4 أكتوبر/ وام/ نفذت جمعية بسمة الإمارات للأمراض المزمنة والإنسانية، مبادرة "بسمة طالب.. نحو مستقبل أفضل" بالتعاون مع هيئة الاعمال الخيرية العالمية وبنك الطعام وإدارة الصحة العامة بدائرة بلدية رأس الخيمة، في مدرستي النصر الخاصة والسلف الصالح الخاصة في إطار جهود الجمعية لدعم الطلبة وتعزيز الاستقرار التعليمي والاجتماعي، وترسيخ قيم التكافل والمسؤولية المجتمعية.

وتأتي المبادرة ضمن برامج الجمعية الهادفة إلى مساندة الطلبة، من خلال توفير عدد من المستلزمات والاحتياجات التعليمية، بما يسهم في تهيئة بيئة تعليمية محفزة، ويدعم الطلبة لمواصلة مسيرتهم الدراسية بثقة وأمل.

وأكدت مهرة محمد جمعة بن صراي رئيس مجلس إدارة جمعية بسمة الإمارات للأمراض المزمنة والإنسانية، أن المبادرة تعكس اهتمام الجمعية بالطالب باعتباره محوراً أساسياً في بناء المجتمع .

وقالت إن الجمعية تحرص من خلال مبادراتها المجتمعية والإنسانية على الوصول إلى الفئات المستهدفة وتقديم الدعم الذي يترك أثراً إيجابياً ومستداماً.