"ثقة" و"نوماس" يحصدان كأس وبندقية الحقايق في مهرجان العين للهجن

العين في 4 أكتوبر/ وام/ حصدت "ثقة" لعبدالله حمد بالقرين العامري كأس الحقايق "الأبكار المفتوح"، في افتتاح منافسات الفترة المسائية لليوم الثاني من ختامي مهرجان العين 2026 لسباقات الهجن.

وأقيمت الفعاليات بميدان الروضة في منطقة العين لمسافة 3 كيلومترات، ووصلت "ثقة" إلى خط النهاية مسجلة 4:18:50 دقيقة، وحصد “نوماس” لأحمد سلطان بالرشيد السويدي بندقية الحقايق القعدان المفتوح، ب 4:22:27 دقيقة.

وشهدت الفترة الصباحية منافسات سن الحقايق لمسافة 3 كيلومترات أيضا، وتنافست المطايا على مدار 26 شوطاً، وافتتحت “الجذابة” لحمد محمد بن سالم الوهيبي المنافسات بحصد لقب الشوط الأول مسجلة 4:32:21 دقيقة.

وتصدر “الزعيم” لأحمد سلطان بالرّشيد السويدي الشوط الثاني مسجلا 4:35:30 دقيقة، وتألقت “العطفة” لحمد محمد بن سالم الوهيبي، في الشوط الثالث محققة الصدارة ب 4:29:68 دقيقة.

وأسفرت منافسات الشوط الرابع، عن فوز “شاهين” لأحمد سلطان بالرّشيد السويدي بالمركز الأول ب 4:30:99 دقيقة، وشهد الشوط الخامس فوز “غرام” للمالك نفسه ب 4:34:08 دقيقة.

وكان لقب الشوط السادس، من نصيب “وابل” لمحمد سعيد بن علي المنصوري بزمن قدره 4:30:73 دقيقة، وحصدت “اعتدال” لأحمد سلطان بالرّشيد السويدي لقب الشوط السابع بزمن قدره 4:37:96 دقيقة.

وحقق “مرعوش” لعلي عبدالله بن عوض البلوشي لقب الشوط الثامن بزمن قدره 4:31:79 دقيقة، وحصد “انذار” لبخيت النايع بن عيضة العامري لقب الشوط العاشر محققا 4:33:82 دقيقة.

وفي الشوط العاشر، تألقت “منوره” لراشد جمعه بن حمدان البلوشي، محققة 4:33:29 دقيقة، وتألق الشبابي لأحمد سعيد بن مبارك البرطماني في الشوط الحادي عشر مسجلا 4:34:36 دقيقة.

وشهد الشوط الشوط الثاني عشر فوز “وهج” لعبدالله مبارك بن عتيق العامري مسجلا 4:31:86 دقيقة، وحقق“الظبي” لعبدالرحمن سالم بن شميل الحرسوسي لقب الشوط الثالث عشر بزمن قدره 4:33:91 دقيقة.

وتصدر “أشقر” لعبدالله سعد بن حمد الجحافي الشوط الرابع عشر مسجلا 4:35:26 دقيقة، وحصد “غند” لمحمد مبارك بن عتيق العامري لقب الشوط الخامس عشر ب 4:34:51 دقيقة.

وفي الشوط السادس عشر، تألقت “جزله” لعوض علي بن عبدالله البلوشي، وتصدرت ب 4:37:44 دقيقة، وفاز “الطياري” لحمد محمد بن سالم الوهيبي بلقب الشوط السابع عشر مسجلا 4:33:73 دقيقة.

وتألقت “دهشه” لعبدالله صالح بن عبدالله الحرسوسي في الشوط الثامن عشر ب 4:35:12 دقيقة، وفاز “الغزال” لمحمد سيف بن سلطان الدرعي، بلقب الشوط التاسع عشر مسجلا 4:33:97 دقيقة.

وحققت “العباره” لحمد محمد بن سالم الوهيبي لقب الشوط العشرين بزمن قدره 4:32:06 دقيقة، وفاز "فال” لحمود عبدالله بن شماس المحاربي بالشوط الحادي والعشرين مسجلا 4:34:61 دقيقة."

وتألق "جراح" لمحمد خميس بن عبدالله السعدي، في الشوط الثاني والعشرين مسجلا 4:34:62 دقيقة، وحقق “علاج” لسعيد سالم بن حمد الجابلي، لقب الشوط الثالث والعشرين بزمن قدره 4:31:72 دقيقة.

وفي الشوط الرابع والعشرين، حسم “متفوق” لسلطان سويد زايد بن قشمان المنصوري الصدارة ب 4:34:93 دقيقة، وحصد “أمجاد” لعلي سلطان بن محمد علي الهاشمي لقب الشوط الخامس والعشرين، ثم اختتم “مبشر” لسالم عبدالله بن دغيميل الجحافي المنافسات بحصد لقب الشوط السادس والعشرين مسجلاً "أفضل توقيت" 4:28:86 دقيقة.