قرعة بطولة العالم تسفر عن مواجهات قوية لمنتخب الجودو غدا بأذربيجان

باكو في 4 أكتوبر /وام/ أسفرت قرعة بطولة العالم للجودو 2026، عن مواجهات قوية لمنتخبنا الوطني غدا في الوزن الخفيف، لكل من اللاعبة بشيرات خرودي، تحت 52 كجم مع الفائزة من نزال المجرية ريكا بوب وبطلة هونج كونج تسوى شوك، واللاعب بيان نارمند، أمام الأرجنتيني توفا خواكين، في تصفيات تحت 66 كجم.

وتقام البطولة التي يستضيفها اتحاد أذربيجان بإشراف الاتحاد الدولي خلال الفترة من 4 إلى 10 أكتوبر الجاري، على مدار 7 أيام متتالية، بمشاركة 622 لاعبا ولاعبة من 93 دولة، ويبلغ إجمالي جوائزها مليون يورو، بجانب النقاط التأهيلية الأولمبية.

كما وضعت القرعة نجاد يزبيك، تحت 73 كجم، مع المجري أرون غابور، ومحمد بيك، في الوزن نفسه مع الفائز من لقاء المنغولي أودغيريل أور، والإسباني أنطون شوهارليف، ومحمد مراد، في تصفيات تحت 81 كجم، مع بطل بلغاريا جورجي غراما، وطلال شفيلي، مع الصربي فاسيلي غروجي في الوزن نفسه.

ويشهد وزن تحت 100 كجم، نزال اللاعب ظفار كوسوف، مع لاعب فريق الاتحاد الدولي للاجئين منخو خوسلين، بينما يخوض عمر معروف، نزاله في وزن فوق 100 كجم مع الفائز من نزال الروماني دزيري دار، وبطل إستونيا ماساك أدريان.

وعلى مستوى السيدات تلتقي لاعبة منتخبنا أويو نغريل، مع الكوبية ليان بينا فيس، تحت 57 كجم، وإليزا ليتيف، في تصفيات تحت 78 كجم مع بطلة بيرو كاميلا فيؤغيروا.

وفي سياق متصل أعلن اتحاد الجودو مشاركة منتخبنا في (بطولة المختلط) التي تنطلق عقب بطولة الفردي الحالية، بمشاركة 18 دولة.