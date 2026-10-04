مركز سالم بن حم الثقافي يكرّم معلمين بمناسبة يوم المعلم

العين في 4 أكتوبر/ وام/ كرّم مركز سالم بن حم الثقافي عددًا من القيادات التربوية ومديري المدارس والإداريين والمعلمين والمعلمات من مدارس مدينة العين ، بمناسبة يوم المعلم، وتقديرًا لجهودهم .

جاء ذلك خلال احتفالية أقامها المركز بحضور الشيخ مسلم بن حم العامري، رئيس مجلس إدارة مركز سالم بن حم الثقافي، وعبدالله بن مسلم بن حم، إلى جانب عدد من مديري النطاقات التعليمية، ومديري ومديرات المدارس، والقيادات التربوية والإدارية، والمعلمين والمعلمات.

وأكد الشيخ مسلم بن حم، أن ما يحظى به قطاع التعليم في دولة الإمارات من اهتمام ودعم يعكس الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، التي جعلت من التعليم وبناء الإنسان وتعزيز قدراته محورًا أساسيًا في مسيرة التنمية والنهضة التي تشهدها الدولة.

وأشاد بالدور الوطني والتربوي الذي يقوم به المعلمون والمعلمات والقيادات التعليمية، مؤكدًا أن رسالتهم تتجاوز نقل المعرفة إلى بناء الأجيال وغرس القيم وتعزيز الانتماء والمسؤولية، بما يسهم في إعداد جيل قادر على مواصلة مسيرة الإنجاز والعطاء.

وقال إن الاحتفاء بيوم المعلم مناسبة للتعبير عن التقدير والعرفان لكل من يعمل في الميدان التربوي، وتكريمًا لجهودهم المخلصة وعطائهم المستمر في خدمة الطلبة والمجتمع، متمنيًا لجميع العاملين في القطاع التعليمي مزيدًا من التوفيق والنجاح في أداء رسالتهم النبيلة.

وشمل التكريم عددًا من مديري النطاقات التعليمية، ومديري المدارس، والإداريين، والمعلمين والمعلمات من مدارس مدينة العين، تقديرًا لإسهاماتهم في الارتقاء بالعملية التعليمية، ودورهم في توفير بيئة تعليمية محفزة وداعمة للطلبة.