ختام منافسات النسخة الثانية من بطولة "الأرز اللبنانية" للجولف في عجمان

عجمان في 4 أكتوبر/ وام/ اختتمت اليوم، منافسات النسخة الثانية من بطولة الأرز اللبنانية للجولف بنادي الزوراء للجولف في عجمان، على مدار 3 جولات.

وأقيمت البطولة التي نظمها الاتحاد اللبناني بالتعاون مع الاتحاد الإماراتي، من 2 إلى 4 أكتوبر الجاري، بمشاركة 66 لاعباً ولاعبة من الهواة يمثلون أكثر من 19 دولة.

وحصد لاعب منتخبنا ألكسندر روشكا لقب فئة الرجال، برصيد 3 ضربات تحت المعدل (-3)، وحققت الهندية أنورادها تشودهوري لقب السيدات بالنتيجة ذاتها.

وجاء أوسكار كريغ وصيفا لفئة الرجال برصيد +1، واللبنانية سارة سلام في المركز الثاني لفئة السيدات بالمعدل نفسه، وإيموجن هول ثالثة برصيد +4، بينما شهدت منافسات فئة الصغار فوز لوجينو غلايني بالمركز الأول.

وتوّج الفائزين اللواء طيار "م" عبدالله السيد الهاشمي رئيس اتحاد الإمارات للجولف، وكريم سلام رئيس الاتحاد اللبناني، بحضور سعادة طارق منيمنة سفير الجمهورية اللبنانية لدى الدولة، وبينيلا عبدالله قنصل لبنان بأبوظبي، وماهر بيضون نائب رئيس الاتحاد اللبناني، وأكرم سكيك مدير عام اتحاد الإمارات، بحضور عدد من المسؤولين.

وبدوره أشاد الهاشمي بالنجاح الكبير للبطولة، وما شهدته من مستويات فنية مميزة، وتنظيم رفيع، ومنافسات قوية، مؤكداً أن النجاحات التي تحققت ثمرة للتعاون والجهود المشتركة بين جميع الجهات المشاركة، وحرص الاتحاد على تعزيز وترسيخ أواصر التعاون والشراكة مع الاتحاد اللبناني، بما يخدم تطور اللعبة في البلدين.

وأكد سلام أن البطولة نموذج مميز للتعاون الرياضي بين الإمارات ولبنان، مشيرا إلى أنها تجسد روح التعاون والانفتاح التي تجمع الاتحادين في البلدين. وقال إن هذا النجاح ليس غريباً على دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، باحتضان مختلف الفعاليات والبطولات الرياضية، وتوفير جميع مقومات النجاح لها.

كما أثنى على الدور الذي قام به معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، الرئيس السابق لاتحاد الجولف والرئيس الفخري الحالي، في دعم النسخة الأولى، والجهود المتواصلة التي يبذلها الهاشمي، في استمرار النهج نفسه، وتوفير فرص النجاح أمام اللجنة المنظمة والمشاركين.