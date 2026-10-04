العروبة والفجيرة يتأهلان إلى دور الـ16 لبطولة كأس رئيس الدولة

أبوظبي في 4 أكتوبر/ وام/ أكمل فريقا العروبة والفجيرة، اليوم، عقد الفرق المتأهله إلى دور الـ16 من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم للموسم الرياضي الحالي.

جاء ذلك بعد فوز فريق العروبة على العربي 2-0، في استاد نادي العربي، وفوز الفجيرة على دبا الحصن 6-5، بركلات الترجيح في استاد نادي الفجيرة، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، وذلك ضمن الدور نصف النهائي للتصفيات التمهيدية للبطولة.

ويجري اتحاد الإمارات لكرة القدم يوم السبت المقبل، قرعة دور الـ16 للبطولة في منارة السعديات بأبوظبي.