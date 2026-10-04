النمسا تتعادل مع كوسوفو في دوري أمم أوروبا

بريشتينا في 4 أكتوبر /وام/ حافظ منتخب النمسا على تربعه على قمة ترتيب المجموعة الثالثة بالمستوى الثاني في بطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم، بعد تعادله اليوم، مع مضيفه منتخب كوسوفو، بهدف لمثله في الجولة الرابعة.

وجاء هدفا المباراة في الشوط الثاني، حيث بادر فيسنيك أسلاني بالتسجيل لمنتخب كوسوفو في الدقيقة 70، لكن كريستوف لانج منح التعادل للمنتخب النمساوي في الدقيقة 85.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد منتخب النمسا إلى 8 نقاط، متفوقًا بفارق ثلاث نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخب كوسوفو، صاحب المركز الثاني مؤقتًا.

-خلا-