الجواد الإماراتي "إتش إم الشاهين" يحصد كأس قطر للخيول العربية بفرنسا

باريس في 4 أكتوبر /وام/ أحرز الجواد الإماراتي، "إتش إم الشاهين" لهلال العلوي، بإشراف المدربة الفرنسية اليزابيث بيرنارد، وقيادة الفارس الإيطالي كريستيان ديمورو، لقب كأس قطر العالمي للخيول العربية الأصيلة "الفئة الأولى" بمهرجان جائزة قوس النصر على مضمار باريس لونجشامب.

وتفوق "إتش إم الشاهين"، اليوم بفارق 0.75 طول في السباق لمسافة 2000 متر، وجائزته مليون يورو، عن "هجمة" للشقب للسباقات، وجاء ثالثاً "شديا"، لوذنان للسباقات، مسجلا 2:13:84 دقيقة.

وتسلم المالك هلال العلوي، ونجله المدرب طحنون العلوي، والمدربة اليزابيث، والفارس ديمورو، جوائز الفوز، وسط حضور عالمي في المضمار.

وقال المدرب طحنون العلوي، إن فوز "الشاهين" بلقب عالمي جديد في باريس إضافة جديدة إلى إنجازات فروسية الإمارات في السباقات العالمية، وسط منافسة قوية من نخبة الخيول المشاركة، بتكتيك محكم بين الجواد والفارس ديمورو، مهد الطريق للوصول إلى خط النهاية بفارق مريح عن المركز الثاني.