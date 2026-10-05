"تريندز للبحوث والاستشارات" يشارك في قمة ومعرض عالم الذكاء الاصطناعي

أبوظبي في 5 أكتوبر/ وام/ يشارك "تريندز للبحوث والاستشارات"، إحدى شركات مجموعة "تريندز"، في قمة ومعرض عالم الذكاء الاصطناعي "أبوظبي 2026"، التي تنطلق غدا وتستمر يومين في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، وذلك ضمن حضوره الفاعل في الفعاليات المتخصصة بالتكنولوجيا والابتكار، وإبراز إسهام البحث العلمي والمعرفة في مواكبة التحولات الرقمية المتسارعة.

ويقدم "تريندز" خلال المعرض المصاحب للقمة جناحاً معرفياً مبتكراً، يجمع بين المحتوى البحثي والتجارب التفاعلية القائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأكدت روضة المرزوقي، رئيس قطاع المعارض والتوزيع في "تريندز"، أن المشاركة تأتي في إطار الحرص على تقديم المعرفة بأساليب متطورة تتواكب مع الثورة الرقمية، لافتة إلى أن الجناح لا يقتصر على عرض إصدارات ورقية ورقمية، بل يقدم تجربة تفاعلية توظف أدوات الذكاء الاصطناعي للتعريف بالمحتوى البحثي وإتاحة الوصول إليه بأساليب أكثر ابتكاراً.

وأوضحت أن المعارض المتخصصة تشكل مساحة محورية للتواصل المباشر مع الباحثين والمهتمين بالمعرفة والتكنولوجيا، وتبادل الأفكار حول مستقبل النشر والبحث العلمي في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة والعالم.

من جانبه، أشار هزاع الحمادي، مدير إدارة المعارض في "تريندز"، إلى أن المشاركة تعكس التزام المجموعة بتمكين الزوار من التفاعل المباشر مع أحدث النتاجات العلمية والبحثية باستخدام تقنيات ذكية.