الإمارات عضواً في المجلس التنفيذي لاتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي

أبوظبي في 5 أكتوبر / وام / اختارت الجمعية العامة لاتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، دولة الإمارات العربية المتحدة عضواً في المجلس التنفيذي للاتحاد في دورته الجديدة، بما يعكس مكانتها الإعلامية ودورها في دعم التعاون بين المؤسسات الإعلامية وتعزيز حضور الإعلام العربي والإسلامي إقليمياً ودولياً.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة للاتحاد، الذي عُقد افتراضياً.

وأكد سعادة محمد سعيد الشحي، الأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام، أن اختيار دولة الإمارات يجسّد التقدير لتجربتها في تطوير قطاع الإعلام، وما توليه قيادتها الرشيدة من اهتمام ببناء إعلام متطور، يستثمر في الإنسان والمعرفة والتقنيات الحديثة، ويسهم في تعزيز الحوار والتفاهم بين الشعوب.

وقال سعادته: "نعتز باختيار دولة الإمارات لعضوية المجلس التنفيذي للاتحاد، ونتطلع إلى العمل مع الدول الأعضاء لتحويل هذا التعاون إلى فرص عملية لتبادل الخبرات، وتطوير المحتوى، وتأهيل الكفاءات الإعلامية. ونحرص على توظيف خبراتنا وشراكاتنا لدعم إعلام مهني ومسؤول، يعبّر عن مجتمعاتنا وثقافاتها، ويعزّز حضورها وتأثيرها على المستوى الدولي".

وأضاف: "نؤمن بأن تعزيز الشراكات مع المنظمات الإقليمية والدولية يسهم في صياغة أولويات العمل الإعلامي المشترك، وبناء مؤسسات قادرة على مواكبة التحولات التقنية والمهنية. ونتطلع من خلال هذه الشراكات إلى تعزيز حضور إعلامنا وتأثيره عالمياً، وإبراز ثقافات شعوبنا وقضاياها، وترسيخ دور الإعلام شريكاً في التنمية وداعماً للحوار والتفاهم الدولي".