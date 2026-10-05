في اليوم العالمي للمعلمين.. عبدالله بن زايد ومريم بنت محمد بن زايد يؤكدان الدور المحوري للمعلمين في بناء الأجيال وصناعة المستقبل

أبوظبي في 5 أكتوبر/ وام/ أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، أن للمعلم في مسيرة دولة الإمارات أثرا ممتدا من جيل إلى جيل، ودورا محوريا في غرس قيمة العلم والمعرفة.

وأضاف: "في اليوم العالمي للمعلمين، يتجدد تقديرنا لكل معلم ومعلمة أسهموا بعطائهم في إعداد أجيال تحمل طموح وطننا وتسهم في صناعة مستقبله".

من جانبها أكدت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، أن التعليم يُشكّل ركيزةً أساسيةً للتنمية البشرية، إذ يُمكّن كل طالب من اكتشاف قدراته، وتحقيق إمكاناته، والنمو ليصبح فرداً واثقاً من نفسه، قادراً على العطاء، ومساهماً فاعلاً في المجتمع.

وأضافت: " يأتي المعلم بدور محوري في هذه الرحلة، من خلال تنمية المعرفة والمهارات، إلى جانب ترسيخ القيم، وبناء الشخصية، وتعزيز حب المعرفة والشغف بالتعلم، والشعور بالمسؤولية تجاه الآخرين".

وقالت: "في اليوم العالمي للمعلمين، نحتفي بأثر المعلمين في إعداد أجيال راسخة في هويتها، وقادرة على التفاعل بثقة مع عالم متسارع التغير، ومُلهمة للإسهام في خدمة مجتمعاتها، ودعم مسيرة التقدم والازدهار لدولة الإمارات العربية المتحدة".